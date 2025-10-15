Detectan transporte ilegal de carne en Lavalle y decomisan más de 90 kilos

Carne en mal estado en La Pega, Lavalle.

La Policía Rural realizó un control en el marco del Plan Integral Estratégico de Prevención de Abigeatos sobre la Ruta Nº 24, en la localidad de La Pega, Lavalle. Durante el operativo, se detuvo la marcha de una camioneta que transportaba 92 kilos de achuras sin las condiciones sanitarias ni la documentación exigida por ley.

image Carne no apta para el consumo Al momento de la inspección, los uniformados constataron que el vehículo carecía de habilitación para el transporte de sustancias alimenticias, así como del carnet de manipulación de alimentos y de los certificados que acreditaran la procedencia y destino de la mercadería. Además, se detectó la ausencia de equipo frigorífico y un notorio incumplimiento de las normas de higiene.

image Ante esta situación, se dio intervención al personal de Bromatología de la Municipalidad de Lavalle, cuyo inspector de comercio y auditor bromatológico confirmó que los productos no eran aptos para el consumo humano y se dispuso el decomiso y desnaturalización de la totalidad de la carga en la zona industrial del departamento.