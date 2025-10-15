15 de octubre de 2025
Sitio Andino
Ciencia y tecnología para aprender jugando

Luján de Cuyo suma una nueva propuesta educativa sobre energía y sustentabilidad

En línea con su Parque Solar Municipal y políticas verdes, Luján de Cuyo recibirá el Aula Móvil de Fundación YPF para seguir promoviendo conciencia ambiental.

Nueva propuesta educativa en Luján de Cuyo

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Luján de Cuyo albergará una experiencia educativa e interactiva sobre el futuro de la energía del país. Se trata de una propuesta para los jóvenes y vecinos del departamento que combina tecnología, ciencia y aprendizaje para concientizar sobre el uso responsable de los recursos energéticos.

La Municipalidad de Luján de Cuyo, desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de octubre, montará el Aula Móvil de Energía Argentina, una iniciativa de la Fundación YPF que recorre distintas provincias acercando el conocimiento energético a los estudiantes y vecinos del departamento.

El espacio, que se instalará en la sede de Luján Joven(Roque Sáenz Peña 1379), estará abierto en doble turno –de 9 a 12:30 y de 14 a 17 horas– y ofrecerá una experiencia educativa gratuita e inmersiva que combina innovación, tecnología y ciencia para despertar la curiosidad y promover una conciencia energética responsable.

image

La visita, que dura aproximadamente 30 minutos, está dirigida a estudiantes, docentes y familias, quienes podrán participar de actividades interactivas, trivias y juegos digitales; además de experimentar con realidad aumentada para conocer cómo se genera, transporta y utiliza la energía en Argentina.

El Aula Móvil de Fundación YPF llega con una versión completamente renovada, que incluye nuevos contenidos y recursos didácticos. A través de paneles interactivos, los visitantes podrán explorar los principales proyectos energéticos del país, como Vaca Muerta, el Gas Natural Licuado (GNL) y las fuentes térmica, eólica y solar.

image

Consumo más eficiente y sostenible en Luján de Cuyo

La propuesta busca divulgar de manera clara y accesible cómo funcionan las distintas tecnologías de generación, qué rol cumple la energía en el desarrollo nacional, y qué acciones cotidianas podemos incorporar para hacer un consumo más eficiente y sostenible en nuestros hogares.

Esta iniciativa forma parte del programa “Energía Argentina” de la Fundación YPF, cuyo objetivo es difundir la matriz energética del país y fomentar una mirada integral sobre la complementariedad entre las energías renovables y no renovables, invitando a reflexionar sobre los desafíos del futuro energético.

Además, Luján de Cuyo se ha consolidado como municipio pionero en energías limpias y políticas sustentables. El Parque Solar Municipal —primero en funcionamiento en la provincia— abastece con energía fotovoltaica a distintas dependencias públicas, reduciendo la huella de carbono y optimizando el consumo energético. Esta infraestructura forma parte de una estrategia integral de transición hacia un modelo energético más eficiente y sostenible, que incluye la promoción de la movilidad eléctrica, la eficiencia energética en edificios municipales y acciones permanentes de educación ambiental.

image

Fundación YPF: energía para educar y transformar

La Fundación YPF es el brazo social y educativo de la empresa YPF y, desde hace más de una década, impulsa proyectos que promueven la educación técnica y profesional, la divulgación científica y el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional.

Con iniciativas como el Aula Móvil, la institución busca acercar el conocimiento energético a la ciudadanía, promover el interés por la ciencia y la tecnología y concientizar sobre la importancia del uso responsable de la energía como motor del desarrollo y la sustentabilidad del país.

