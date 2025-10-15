Luján de Cuyo suma una nueva propuesta educativa sobre energía y sustentabilidad

El Municipio de Luján de Cuyo albergará una experiencia educativa e interactiva sobre el futuro de la energía del país . Se trata de una propuesta para los jóvenes y vecinos del departamento que combina tecnología , ciencia y aprendizaje para concientizar sobre el uso responsable de los recursos energéticos.

La Municipalidad de Luján de Cuyo, desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de octubre , montará el Aula Móvil de Energía Argentina , una iniciativa de la Fundación YPF que recorre distintas provincias acercando el conocimiento energético a los estudiantes y vecinos del departamento.

El espacio, que se instalará en la sede de Luján Joven(Roque Sáenz Peña 1379), estará abierto en doble turno – de 9 a 12:30 y de 14 a 17 horas – y ofrecerá una experiencia educativa gratuita e inmersiva que combina innovación, tecnología y ciencia para despertar la curiosidad y promover una conciencia energética responsable .

La visita, que dura aproximadamente 30 minutos, está dirigida a estudiantes, docentes y familias, quienes podrán participar de actividades interactivas, trivias y juegos digitales; además de experimentar con realidad aumentada para conocer cómo se genera, transporta y utiliza la energía en Argentina .

El Aula Móvil de Fundación YPF llega con una versión completamente renovada, que incluye nuevos contenidos y recursos didácticos. A través de paneles interactivos, los visitantes podrán explorar los principales proyectos energéticos del país, como Vaca Muerta, el Gas Natural Licuado (GNL) y las fuentes térmica, eólica y solar.

Consumo más eficiente y sostenible en Luján de Cuyo

La propuesta busca divulgar de manera clara y accesible cómo funcionan las distintas tecnologías de generación, qué rol cumple la energía en el desarrollo nacional, y qué acciones cotidianas podemos incorporar para hacer un consumo más eficiente y sostenible en nuestros hogares.

Esta iniciativa forma parte del programa “Energía Argentina” de la Fundación YPF, cuyo objetivo es difundir la matriz energética del país y fomentar una mirada integral sobre la complementariedad entre las energías renovables y no renovables, invitando a reflexionar sobre los desafíos del futuro energético.

Además, Luján de Cuyo se ha consolidado como municipio pionero en energías limpias y políticas sustentables. El Parque Solar Municipal —primero en funcionamiento en la provincia— abastece con energía fotovoltaica a distintas dependencias públicas, reduciendo la huella de carbono y optimizando el consumo energético. Esta infraestructura forma parte de una estrategia integral de transición hacia un modelo energético más eficiente y sostenible, que incluye la promoción de la movilidad eléctrica, la eficiencia energética en edificios municipales y acciones permanentes de educación ambiental.

Fundación YPF: energía para educar y transformar

La Fundación YPF es el brazo social y educativo de la empresa YPF y, desde hace más de una década, impulsa proyectos que promueven la educación técnica y profesional, la divulgación científica y el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional.

Con iniciativas como el Aula Móvil, la institución busca acercar el conocimiento energético a la ciudadanía, promover el interés por la ciencia y la tecnología y concientizar sobre la importancia del uso responsable de la energía como motor del desarrollo y la sustentabilidad del país.