La Municipalidad de Mendoza homenajeará la gesta de Malvinas con arte y reflexión

Educación y Malvinas organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Con el espíritu de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con los valores de soberanía y patriotismo, la capital mendocina se prepara para recibir a autoridades y visitantes de todo el país que asistirán al congreso, y a vecinos y vecinas que quieran compartir este reconocimiento. La emotiva tarde combinará música, danza y palabras reflexivas. Además, el intendente Ulpiano Suarez participará del encuentro junto a veteranos y representantes de distintas instituciones.

El homenaje incluirá interpretaciones musicales y la presentación del ballet municipal. También, estarán presentes la Banda Talcahuano y la voz del veterano de Malvinas Gaucho Rivero.

Este homenaje, organizado por la Ciudad de Mendoza, busca honrar el valor, la entrega y la memoria de quienes defendieron la patria con coraje, y destacando, asimismo la importancia de la educación, la reflexión y la construcción de una identidad nacional basada en el respeto y la unidad.

image Sobre el Primer Congreso Nacional “Educación y Malvinas 2025” organizado por la Municipalidad de Mendoza El encuentro se desarrollará este viernes 17 y sábado 18 en la Universidad de Mendoza, institución organizadora del encuentro, y reunirá a unos 300 especialistas, docentes, investigadores y estudiantes de todo el país. Bajo el lema “Pensar y Educar en Valores: La Cuestión Malvinas en el Corazón del Aula”, la propuesta busca consolidar una mirada pedagógica que promueva la reflexión crítica, el compromiso ciudadano y la transmisión de valores vinculados a la identidad y soberanía nacional. Durante las dos jornadas se desarrollarán diversas actividades, entre ellas: Conferencias magistrales a cargo de especialistas nacionales.

Paneles de expertos y talleres educativos.

Presentación de investigaciones y mesas temáticas.

Debates académicos y espacios de reflexión conjunta.

Participación especial de veteranos de Malvinas, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas