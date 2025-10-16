16 de octubre de 2025
Sitio Andino
Reflexión y homenaje

La Municipalidad de Mendoza homenajeará la gesta de Malvinas con arte y reflexión

La Municipalidad de Mendoza invita a compartir una noche de música, danza y memoria junto a veteranos, instituciones y vecinos

Educación y Malvinas organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Primer Congreso Nacional “Educación y Malvinas 2025”, la Municipalidad de Mendoza llevará adelante “Atardecer en el Memorial”, una propuesta cultural y conmemorativa que rendirá homenaje a la gesta de las Islas Malvinas. El encuentro se realizará este viernes 17 de octubre, a las 20 horas, en el Memorial de Malvinas del Parque Central.

Con el espíritu de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con los valores de soberanía y patriotismo, la capital mendocina se prepara para recibir a autoridades y visitantes de todo el país que asistirán al congreso, y a vecinos y vecinas que quieran compartir este reconocimiento. La emotiva tarde combinará música, danza y palabras reflexivas. Además, el intendente Ulpiano Suarez participará del encuentro junto a veteranos y representantes de distintas instituciones.

El homenaje incluirá interpretaciones musicales y la presentación del ballet municipal. También, estarán presentes la Banda Talcahuano y la voz del veterano de Malvinas Gaucho Rivero.

Este homenaje, organizado por la Ciudad de Mendoza, busca honrar el valor, la entrega y la memoria de quienes defendieron la patria con coraje, y destacando, asimismo la importancia de la educación, la reflexión y la construcción de una identidad nacional basada en el respeto y la unidad.

Sobre el Primer Congreso Nacional “Educación y Malvinas 2025” organizado por la Municipalidad de Mendoza

El encuentro se desarrollará este viernes 17 y sábado 18 en la Universidad de Mendoza, institución organizadora del encuentro, y reunirá a unos 300 especialistas, docentes, investigadores y estudiantes de todo el país.

Bajo el lema “Pensar y Educar en Valores: La Cuestión Malvinas en el Corazón del Aula”, la propuesta busca consolidar una mirada pedagógica que promueva la reflexión crítica, el compromiso ciudadano y la transmisión de valores vinculados a la identidad y soberanía nacional.

Durante las dos jornadas se desarrollarán diversas actividades, entre ellas:

  • Conferencias magistrales a cargo de especialistas nacionales.
  • Paneles de expertos y talleres educativos.
  • Presentación de investigaciones y mesas temáticas.
  • Debates académicos y espacios de reflexión conjunta.
  • Participación especial de veteranos de Malvinas, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas
