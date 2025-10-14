La Nave Cultural será sede de la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025

La Municipalidad de Mendoza te invita a una nueva edición de la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025 , el encuentro más importante de la región para el ecosistema emprendedor , marcas, franquicias y quienes busquen invertir, conocer e inspirarse para lograr nuevos proyectos.

El evento se realizará en la Nave Cultural el jueves 16 de octubre, de 12.00 a 20.00 horas y las entradas están disponibles en el sitio Evenbrite (incluye entrada al evento y una copa degustación).

La Expo propone un amplio abanico de oportunidades de negocios , conocimiento, historias que inspiran, nuevos rubros, franquicias regionales y tecnología, cuyo propósito es conectar con personas y negocios reales.

En esta quinta edición, la Expo se abre al mundo de los negocios ofreciendo una perspectiva integral y actual con otros rubros y oportunidades . “Este año se amplió a otros sectores como es el desarrollo inmobiliario, inversiones financieras e inversiones en criptomonedas. Además, habrá dos escenarios en paralelo, por lo que duplicamos la propuesta y contenidos”, comentó Nicolás Suraci, director de Suraci Franquicias, organizador del encuentro.

Con más de 40 empresas y expositores de franquicias, esta edición tiene un valor federal diferencial, con la presencia de marcas de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y la región de Cuyo.

En esta edición se llevarán a cabo varias actividades. Por un lado, se desarrollarán charlas y ponencias con especialistas invitados, y por otro habrá un espacio donde las franquicias y empresas tendrán su stand exclusivo para mostrar en primera mano sus propuestas comerciales.

También habrá tiempo para descontracturar, un sector con estilo social donde se combinarán los negocios, networking, música con DJ’s en vivo e historia en frecuencia real con un nutrido Panel de Marcas con referentes del mundo empresarial que compartirán experiencias, estrategias y casos de éxito.

Aquí podés encontrar el cronograma del evento.