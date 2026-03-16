La mejor hamburguesa de Mendoza ya tiene dueño: quién ganó el Mundial de la Hamburguesa

La Ciudad de Mendoza vivió dos noches multitudinarias con una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa . El encuentro reunió a más de 15.000 personas y convirtió el predio de la Nave Cultural en un gran espacio de gastronomía, música y cultura hamburguesera .

Vecinos, turistas y fanáticos de este clásico culinario se acercaron para seguir de cerca la competencia y disfrutar de una experiencia gastronómica distinta. La gran ganadora fue Roux Street, de San Rafael , cuya cheeseburger fue elegida como la mejor de Mendoza.

Evento gastronómico Dónde será y cuánto costará el menú del Mundial de la Hamburguesa en Mendoza

El evento reunió a grupos de amigos, parejas y familias completas , además de visitantes que llegaron incluso con sus mascotas , ya que la propuesta fue pet friendly .

Más de 15.000 personas participaron de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa.

El público se distribuyó en el amplio espacio verde de la Nave Cultural: algunos ocuparon mesas individuales , otros compartieron mesones comunitarios y muchos eligieron sentarse directamente sobre el pasto , mientras degustaban hamburguesas y seguían cada instancia del certamen. No faltaron quienes llevaron su mate para acompañar la cena, en una postal bien mendocina.

La propuesta también incluyó animación permanente a cargo de los locutores Catalina y Amadeo, quienes propusieron juegos, sorteos y dinámicas con el público. Uno de los momentos más celebrados fue la burger cam, una cámara que recorría el predio buscando parejas entre los asistentes para invitarlas a darse un beso frente a la pantalla gigante, lo que generó risas y aplausos.

Presencia del intendente y apoyo municipal

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó activamente del evento y también se animó a cocinar una hamburguesa en vivo junto al equipo de Food Fighter.

Guiado por el cocinero Ariel Sovil, el jefe comunal preparó una hamburguesa estilo “Maicol”, con cheddar y panceta. Durante la demostración, el chef le explicó paso a paso cómo identificar el punto justo de cocción de la carne, observando los jugos que desprende la hamburguesa.

“Junto a 15.000 vecinos, mendocinos y turistas disfrutamos de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa en la Nave Cultural. Quiero destacar a cada una de las hamburgueserías participantes: es un orgullo contar con emprendedores así en Mendoza. La final fue muy pareja y la cheeseburger ganadora es realmente exquisita”, señaló Ulpiano Suarez.

mundial de la hamburguesa 20261 El evento reunió a 16 hamburgueserías que compitieron por el título a la mejor cheeseburger mendocina.

El evento también contó con la presencia de la reina y la virreina de la Ciudad de Mendoza, Celeste Sammartino y Sofía Sosa, quienes acompañaron la celebración y compartieron la noche con el público.

Una competencia que refleja el crecimiento de la cultura hamburguesera

La segunda edición del Mundial de la Hamburguesa reunió a 16 competidores, que comenzaron el certamen con el objetivo de quedarse con el título a la mejor cheeseburger mendocina. Tras distintas instancias, el torneo se definió en semifinales.

En el primer duelo se enfrentaron Pez de Montaña y Roux Street, con triunfo para este último. En la segunda semifinal, Burgery superó a Peak y avanzó a la definición.

De esta manera, la final quedó en manos de Roux Street y Burgery, que subieron al escenario para una definición que mantuvo al público expectante. Los cocineros Martín y Ralf, respectivamente, tuvieron ocho minutos para preparar sus hamburguesas en vivo frente al jurado y los asistentes.

La escena combinó competencia y espectáculo: mientras cocinaban, ambos chefs bailaban y alentaban al público, lo que generó aplausos, risas y ovaciones desde el predio.

Una vez finalizado el tiempo, las hamburguesas fueron presentadas al jurado para la degustación final. Tras la competencia, los participantes destacaron la organización del evento y el crecimiento de la cultura hamburguesera.

“Tremenda organización, terrible evento. Esto ya es una cultura que estamos creando y viene muy bien. Es una locura”, señalaron con entusiasmo.

mundial de la hamburguesa 2026 2 Ulpiano Suarez participó del evento y acompañó la entrega de premios a los ganadores.

También dedicaron palabras de agradecimiento al equipo de Limpieza de la Municipalidad, que trabajó durante ambas jornadas para mantener el predio en óptimas condiciones.

Un jurado internacional y una final muy ajustada

A las 21.40, luego de deliberar y explicar el proceso de evaluación, el jurado anunció el resultado. Sus integrantes coincidieron en que la definición fue muy reñida y que el alto nivel de los finalistas se reflejó en cada detalle de las hamburguesas.

Entre los evaluadores se destacó la presencia de una chef mexicana, capacitadora de Simplot para México y América Latina, lo que aportó una mirada internacional y especializada al certamen.

Finalmente, y por decisión unánime, la hamburguesa ganadora fue la de Roux Street, de San Rafael.

Premios y reconocimientos

El equipo de Roux Street recibió la copa del Mundial de la Hamburguesa 2026, con su nombre grabado, además de un delantal con la inscripción “Yo cocino la mejor hamburguesa” y 2,5 millones de pesos en productos de Simplot.

El intendente Ulpiano Suarez subió al escenario para felicitar a los ganadores y entregar los premios junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y representantes de la empresa.

El subcampeón fue Burgery, que recibió una placa de reconocimiento y 1,5 millones de pesos en productos Simplot. Además, se destacó como el puesto que más hamburguesas vendió durante el evento.

Por su parte, el premio a la hamburguesa favorita del público, elegido mediante votación de los asistentes, fue para Pez de Montaña, que obtuvo 500 mil pesos en productos Simplot.

La emoción del ganador

Tras recibir el reconocimiento, Martín Roux expresó su emoción ante el público:

La verdad que gracias al jurado, a la gente por haber venido y a la Municipalidad por la organización. Estoy lleno de alegría. Hago esto desde hace cuatro años todos los días, vivo de esto y me esfuerzo mucho por mi trabajo. La verdad que gracias al jurado, a la gente por haber venido y a la Municipalidad por la organización. Estoy lleno de alegría. Hago esto desde hace cuatro años todos los días, vivo de esto y me esfuerzo mucho por mi trabajo.

ganadores mundial hamburguesa 2026 Roux Street, de San Rafael, se consagró con la mejor cheeseburger del Mundial de la Hamburguesa.

“Este premio y este evento seguramente me van a ayudar a seguir creciendo. Quiero agradecer especialmente a mi familia, a mi novia y a mi equipo, que me acompañan desde el primer día”, agregó.

Con convocatoria masiva, participación internacional y alto nivel gastronómico, la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa cerró como uno de los eventos más convocantes de la agenda cultural de la Ciudad de Mendoza. La noche finalizó al ritmo de la música en vivo de la banda Golden Maker’s, celebrando una cultura culinaria que sigue creciendo y sumando cada vez más adeptos.