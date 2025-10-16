Aseguran que la boda en San Rafael con perros como testigos solo será simbólica

Mendoza , y más específicamente San Rafael , se convirtió en noticia nacional por una boda que marcará historia en el Registro Civil. En ella se conoció la historia de Darío Hernández y Nicolás , quienes se casarán en el departamento provincial de manera inolvidable, tras confirmar que sus cinco perros actuarán como testigos del matrimonio .

Aunque el evento se presentó como un gesto adorable y sin precedentes, desde la Dirección del Registro Civil de Mendoza aclararon los detalles formales . Señalaron que la decisión de la pareja será únicamente simbólica y no afectará el libro de registros oficial .

Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael serán los protagonistas del casamiento programado para el 13 de diciembre , siendo reconocidos por la pareja como testigos de su unión ante el registro civil. Sin embargo, Agustín Piscopo, director del Registro Civil provincial , explicó a Noticiero Andino que las mascotas asistirán en calidad de “ testigos honoríficos ”.

Más allá de los testigos legales exigidos por el Código Civil , Piscopo señaló que la participación de los perros se realizará de manera simbólica: " Se dispuso que se agregue una hoja al acta de matrimonio donde se estampará la huella de estos animales , quedando como un gesto simbólico para ellos ".

Es importante destacar que el libro del Registro Civil no va a tocar.

El funcionario provincial remarcó que la boda se llevará a cabo con las formalidades requeridas por el Código Civil, pero con ciertas excepciones por la presencia de las mascotas, destacando que Mendoza es pionera en la protección y cuidado de los derechos de los animales. "Se permite que los perros presencien el acto y estampen su huella en una hoja aparte del acta de matrimonio. Aunque no quedará registrada en el libro oficial, es significativo para ellos porque reafirma la organización familiar que incluye a sus mascotas", afirmó Piscopo.

Otro detalle que reveló es que la ceremonia no generará ningún costo para la provincia. La pareja solo deberá adquirir tinta hipoalergénica para las huellas de los perros. "No representa ningún gasto para la provincia ni afecta el acto; es totalmente simbólico y muy importante para los contrayentes", concluyó el funcionario.

