La Municipalidad de Mendoza presenta una agenda de talleres en sus espacios de coworking

La Municipalidad de Mendoza y sus talleres en sus espacios de coworkings.

La Municipalidad de Mendoza presenta una agenda con diferentes talleres en sus espacios de coworkings . Con el compromiso de continuar avanzando en la cercanía con la comunidad y en ofrecer oportunidades para el crecimiento personal, profesional y laboral, la Ciudad brinda sus instalaciones a profesionales y organizadores para que realicen actividades, talleres o distintas propuestas. Los coworkings son espacios de trabajo compartidos diseñados para profesionales independientes, emprendedores , organizaciones y empresas que buscan flexibilidad y colaboración.

Desde comienzos de este año, el área de Atención y Cercanía de la Ciudad de Mendoza abrió una convocatoria para recibir múltiples propuestas con diversas temáticas de interés y utilidad para nuestros vecinos. A partir de ello, cada mes se arma una agenda completa con cada taller que ofrecen a la población capacitaciones y la posibilidad de adquirir nuevas herramientas , además de facilitar la realización de otras actividades recreativas.

Por eso, ahora te invitamos a conocer y hacer uso del nuevo espacio de coworking ubicado en la Cuarta Sección (San Martín 2981, entre Gobernador González y Soler). El objetivo de las propuestas y servicios que se ofrecen es fomentar la productividad, la colaboración y el networking entre los miembros. Además, el municipio pone a disposición el espacio y la difusión de cada propuesta y los talleristas se responsabilizan de la gestión y los cobros correspondientes.¡Acercate para conocer las actividades!.

Hora: 15 a 16:30 h

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Descripción de la actividad:

En este taller aprenderás a dibujar personajes en estilo animé y manga, desde los trazos básicos hasta la construcción de rostros, cuerpos y expresiones. También trabajaremos en la creación de escenas, composición y narrativa gráfica, explorando recursos que hacen único al arte japonés. El objetivo es que cada participante pueda desarrollar sus propias ilustraciones, crear personajes originales y conocer las técnicas más usadas en el animé y el manga. No importa si recién empezás o si ya tenés experiencia, el taller está pensado para acompañarte paso a paso y ayudarte a encontrar tu estilo.

Valor : $10.000 por clase

Taller (Re)Descubriendo a Borges

Inicia: martes 14/10 – 8 encuentros

Hora: Martes 17.30 h

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Descripción de la actividad: ¿Borges te intriga pero te parece un autor difícil? Este taller es tu puerta de entrada perfecta. Recorreremos juntos sus cuentos más célebres, priorizando la magia de sus tramas y abordando sus ideas filosóficas de forma clara. Un espacio para curiosos, con o sin experiencia previa, que quieran disfrutar de su obra en buena compañía.

Inscripciones en el siguiente enlace 4(10.5%)

.Valor : $8.000

Kuren, Taller de Origami

Inicia todos los jueves

Hora: 15 a 16.30 h

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Descripción del taller: Vas a poder potenciar la paciencia, la memoria y la concentración divirtiéndote. Luego podrás llevarte las figuras de papel hechas por vos. Sin clases prácticas, podés sumarte cuando quieras. El material está incluido pero podés traer el tuyo propio también. Te recomendamos utilizar papel de impresión, de diario, glasé o afiche. No cartulina ni papel barrilete.

Valor por clase: $5.000 por persona (opcional)

Promo: $8.000 para dos personas

Valor por mes: $18.000 por persona

Promo: $27.000 para dos personas

Inscribite en el siguiente formulario 4(10.5%)

Taller de dibujo

Inicio todos los miércoles

Hora: de 17 a 19 h

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Descripción del taller: El objetivo del taller es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para dibujar, ofreciendo una nueva visión de nuestra percepción del mundo. Está dirigido a jóvenes desde los 15 años y adultos con o sin experiencia previa en la disciplina. El taller se fundamenta en el método de estudio de dibujo desarrollado por la doctora en Arte, Educación y Psicología de la Percepción, Betty Edwards, quien es profesora emérita de Arte en la Universidad Estatal de California, Long Beach, reconocida por su libro “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”. Este método se complementa con los conocimientos y la experiencia adquiridos durante más de veinte años por el profesor Pablo Rojas. Diseñador Gráfico, experto en proyectos freelance de dibujo e ilustración y profesor en educación media y dictado de talleres de dibujo desde el año 2014 a la actualidad, en la Biblioteca Popular Chacras de Coria. Además, el taller se enriquece con una variedad de recursos, como bibliografía física y digital, salidas educativas, intercambio de material a través de las redes sociales y proyecciones en video como herramienta complementaria para mejorar la experiencia del dibujo y la observación

Inscripciones: Whatsapp: 2613407014

Profesor Pablo Rojas

Valor: $40.000 el mes

Taller de Macramé – Co&Deco

Fecha: Jueves 16/10

Hora: 17 h

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Descripción de la actividad: “Tejer también es sanar”. Una experiencia donde el macramé se convierte en una herramienta terapéutica y, al mismo tiempo, en una posibilidad de emprender.

Durante el taller: Se enseñarán los nudos básicos de macramé. Se realiza un mini proyecto decorativo para llevar a casa.

Valor: $20.000

Cupos limitados – requiere reserva previa

Inscripciones: Josefina – Co&Deco Tel/WhatsApp: 261 596 4174

Taller de Mediación escolar

Fecha: 25/10

Hora: 10 h

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Descripción de la actividad: Invitamos a participar de la Capacitación en Mediación Escolar, orientada a docentes y equipos educativos. El objetivo es brindar herramientas para la prevención y resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo la convivencia escolar.

Objetivos:

Adquirir técnicas y estrategias para la resolución de conflictos. Crear espacios para el autoconocimiento y la interacción con otros. Orientar a hacia oportunidades educativas.

Taller “ Volvé a sentirte vos”

Fecha: 17/10

Hora: 17 a 19 h.

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Cómo recuperar tu cuerpo, tu energía y tu bienestar en la menopausia.

Descripción del taller: Una charla gratuita para mujeres en perimenopausia o menopausia que quieren volver a reconocerse en el espejo, recuperar su energía y dejar atrás el cansancio, la inflamación y la frustración con su cuerpo y los intentos fallidos. Vas a descubrir cómo empezar a transformar tu bienestar de manera natural, amable con tu cuerpo y sostenible en el tiempo sin dietas extremas, sin obsesiones y sin estrés.

Actividad no arancelada.

Inscripciones: Sin costo.

Reserva tu lugar al 261 6626785 (Laura Citón).

Taller “Mentalidad de Crecimiento emprendiendo”

Inicia: 31/10

Hora: 17.45 h

Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza

Descripción de la actividad: 5 claves para desarrollar una mentalidad de crecimiento mientras emprendemos – Exposición interactiva con tips y ejercicios para que los emprendedores apliquen a su transformación personal y potencien sus negocios.

Inscripción previa: +54 9 2615 09-7240 (Dali). 30 cupos, sin costo.

Agenda de actividades- Centro de Atención municipal Cuarta Sección

Taller de estimulación cognitiva para adultos

Inicio todos los lunes

Hora: 15.30h

Lugar: Centro de atención municipal- 4ta sección. Av. San Martín 2981 (entre Gobernador González y Fray Mamerto Esquiú )

Descripción de la actividad: La estimulación o el fortalecimiento cognitivo se realiza por medio de la aplicación de un conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener o incluso mejorar el buen funcionamiento cognitivo a través de determinados ejercicios. Es una excelente alternativa para disfrutar de actividades divertidas para mejorar la velocidad mental y flexibilidad.

Con estos talleres se busca:

Mejorar el funcionamiento cognitivo. Ralentizar el proceso de deterioro cognitivo. Aumentar la autoestima de la persona mayor y reforzar su propia autonomía para realizar las rutinas cotidianas.

Inscripciones: 261-6524116 Francisco Ruiz.

Valor: $10.000.

Clases de portugués

Nuevo grupo I

Inicia viernes 17/10.

Hora: 14h.

Lugar: Centro de atención municipal – Cuarta Sección Av. San Martín 2981 (entre Gobernador González y Fray Mamerto Esquiú)

Descripción de la actividad: ¿Te gustaría viajar, trabajar o simplemente aprender un nuevo idioma? ¡Esta es tu oportunidad de dominar el portugués de forma práctica y divertida! Clases para jóvenes y adultos (2hs por semana). Conversación, cultura y herramientas reales para comunicarte. Modalidad presencial y/o virtual.

Horarios flexibles.

No se necesita experiencia previa. Descubrí un idioma que abre puertas en Brasil y el mundo.

Inscripciones: 261- 339448 Erica Contreras.

Valor: $13.000 ( por semana) $50.000 si abonas el mes.

Curso de inglés para viajar – B1

Grupo 1 – Inicia Jueves 30/10.

Hora: Turno mañana 10h – Todos los martes y jueves.

Grupo 2 – Inicia Jueves 30/10.

Hora: Turno tarde 16h – Todos los martes y jueves.

Lugar: Centro de atención municipal – Cuarta Sección Av. San Martín 2981.

Descripción del taller: La actividad principal del taller se basa en la enseñanza del idioma inglés exclusivamente orientado para personas que van a viajar a un país de habla inglesa o cualquier parte del mundo, como así también a cualquier informador turístico.

Contamos con 5 módulos:

Medios de transporte (aeropuerto, estación de trenes, micros, barco) Restaurantes (cómo hacer reservas, pedido de menú, platos principales) Hotel (check-in/ check-out, resolución de conflictos) Direcciones (ubicación del turista, cómo dar información y cómo preguntar sobre información) Resolución de problemas en un viaje (el alumno aprenderá dónde está ubicado y a resolver cualquier inconveniente o situación imprevista en su itinerario).

Haremos afiches, usaremos equipos multimedia para audio, juegos, interacción entre los alumnos, Roll play, pequeños diálogos.

Curso de Excel- nivel básico

Nuevo grupo – Inicia viernes 31/10.

Hora: 16h.

Lugar: Centro de atención municipal- 4ta sección Av. San Martín 2981 (entre Gobernador González y Fray Mamerto Esquiú)

Descripción del taller: Curso de Excel – Nivel Básico.

Te invitamos a participar del Curso de Excel Básico, una propuesta pensada para quienes deseen iniciarse en el uso de esta herramienta fundamental para la organización, análisis y presentación de datos. El curso consta de 8 encuentros de una hora y media, divididos en una primera parte teórico-práctica y una segunda parte de práctica individual guiada. A lo largo del curso se abordarán temas como: manejo de hojas de cálculo, ingreso y formato de datos, fórmulas y funciones básicas, ordenamiento, gráficos y más. No se requieren conocimientos previos.

Modalidad presencial.

Cupos limitados.

Es necesario contar con una notebook personal.

Se recomienda tener instalada la versión Excel 2016 o superior.

También es posible realizar el curso con versiones anteriores como Excel 2013, ya que comparten la mayoría de las funciones y herramientas que se utilizarán durante las clases.

Valor por encuentro: $10.000.

Pack de 4 clases: $36.000.

Inscripción a través del siguiente formulario.

Para consultas: [email protected].