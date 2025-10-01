"Subterráneo": el MMAMM abre sus salas al arte adolescente

Encuestro de arte en el MMAMM.

Por Sitio Andino Departamentales







El arte adolescente desembarca este jueves en el subsuelo de la plaza Independencia. El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) será escenario de una propuesta única: “Subterráneo. Festival de adolescencias”, un encuentro que nació de una convocatoria abierta a jóvenes de la Ciudad y que logró reunir casi medio centenar de proyectos artísticos. Durante tres horas, las salas del museo se llenarán de imágenes, sonidos, lecturas y performances en un ambiente ideado para ser un punto de encuentro, participación y comunidad. La iniciativa surge desde el área de Educación del MMAMM, perteneciente a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Mendoza, con el objetivo de consolidar al museo como un espacio de pertenencia para las nuevas generaciones.

Un espacio pensado por y para adolescentes El festival será el resultado directo de la creatividad juvenil. A través de una convocatoria online y del contacto cotidiano con los visitantes adolescentes del museo, se recibieron propuestas en múltiples lenguajes: artes visuales, literatura, música, artes escénicas, audiovisuales y prácticas performáticas. La respuesta superó todas las expectativas: fotografías, dibujos, pinturas, grabados, historietas, animaciones en stop motion, producciones musicales en vivo, lecturas y fanzines son solo algunas de las expresiones que darán forma a esta edición inaugural de “Subterráneo”. Lo que habrá en el festival “Subterráneo” El público que se acerque al MMAMM este jueves entre las 18.30 y las 21.30 encontrará:

Subterráneo. Festival de adolescencias" en el MMAMM Exposición de producciones visuales y audiovisuales.

de producciones visuales y audiovisuales. Presentaciones musicales en vivo, tanto solistas como bandas conformadas por adolescentes.

en vivo, tanto solistas como bandas conformadas por adolescentes. Lecturas y recitales de poesía.

y recitales de poesía. Mesón de fanzines con materiales creados por los propios chicos.

con materiales creados por los propios chicos. Mesón de trueque , un espacio de intercambio de producciones entre adolescentes.

, un espacio de intercambio de producciones entre adolescentes. Conversatorios donde se abordarán temas propuestos por los jóvenes.

donde se abordarán temas propuestos por los jóvenes. Radio en vivo, a cargo de estudiantes de la Escuela General Las Heras que transformarán el museo en un estudio abierto.

image Una comunidad en movimiento Más que un festival, “Subterráneo” busca ser una experiencia de comunidad, un espacio donde los adolescentes puedan reconocerse, compartir lo que hacen, descubrir el trabajo de otros y encontrarse en un terreno común: el arte como forma de expresión y diálogo. En palabras de los organizadores, se trata de “un museo debajo de la tierra, bien subterráneo y en el corazón de la ciudad” que abre sus puertas para que los jóvenes sean protagonistas y hagan del MMAMM un lugar propio. Datos del evento.

Ficha del encuentro en el MMAMM Cuándo : jueves 2 de octubre

: jueves 2 de octubre Horario : 18.30 a 21.30

: 18.30 a 21.30 Dónde : Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM, subsuelo de la Plaza Independencia)

: Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM, subsuelo de la Plaza Independencia) Entrada: gratis