Proponen una "Ficha Limpia" para proveedores del Estado en la Ciudad de Mendoza

El concejal de la Ciudad de Mendoza Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica – ARI) presentó un proyecto de ordenanza que propone extender el principio de Ficha Limpia a los proveedores del Estado municipal.
La iniciativa busca que no puedan contratar con la Municipalidad aquellas personas o empresas con condenas firmes por delitos graves, especialmente los vinculados con la corrupción.
Según el texto, la medida tiene como finalidad “dar un paso más en el camino de la transparencia y la ética en la gestión pública municipal”. La propuesta sostiene que quienes prestan servicios o proveen bienes al Estado también deben cumplir los mismos estándares éticos que los funcionarios.
“Quienes proveen bienes, insumos u obras al Municipio también forman parte de la administración pública y, en muchos sentidos, son partícipes del uso de fondos públicos”, plantea la iniciativa.
El articulado presentado por Gutiérrez fija estas condiciones:
El proyecto de Gutiérrez será replicado en la Legislatura por diputados de la nueva Alianza Provincias Unidas, a la que la CC-ARI adhirió en Mendoza. Se trata de una medida que la coalición ha decidido impulsar al unísono en los espacios donde tenga representación parlamentaria.
En la provincia de Santa Fe —gobernada por Maximiliano Pullaro, uno de los principales referentes de PU a nivel nacional— la iniciativa cuenta con media sanción de Diputados.
El autor de la propuesta señaló que se busca “que la transparencia sea de abajo hacia arriba, y empezar por los proveedores del Estado, que es donde la política hace los famosos favores”, como el pago de sobreprecios y “retornos”.
El dirigente señaló que, de aprobarse el expediente, se terminaría con la discrecionalidad en las contrataciones públicas, y la ciudadanía contaría con información sobre quiénes se presentan a las licitaciones o participan de compras directas del Municipio.
En Mendoza, Ficha Limpia es ley desde noviembre de 2020, y establece que no pueden ser candidatos quienes tengan condenas por delitos graves, incluso si las sentencias no están firmes. La propuesta de Gutiérrez extiende esa restricción al ámbito de las contrataciones públicas municipales.