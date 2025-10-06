6 de octubre de 2025
Proyecto de ordenanza

Proponen una "Ficha Limpia" para proveedores del Estado en la Ciudad de Mendoza

La iniciativa del concejal Gustavo Gutiérrez busca extender la prohibición que ya rige en candidatos, para las empresas o personas que participen de contrataciones públicas.

El proyecto fue presentado en la capital, pero la idea es extenderlo a otros concejos

Foto: Cristian Lozano
 Por Facundo La Rosa

El concejal de la Ciudad de Mendoza Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica – ARI) presentó un proyecto de ordenanza que propone extender el principio de Ficha Limpia a los proveedores del Estado municipal.

La iniciativa busca que no puedan contratar con la Municipalidad aquellas personas o empresas con condenas firmes por delitos graves, especialmente los vinculados con la corrupción.

Según el texto, la medida tiene como finalidad “dar un paso más en el camino de la transparencia y la ética en la gestión pública municipal”. La propuesta sostiene que quienes prestan servicios o proveen bienes al Estado también deben cumplir los mismos estándares éticos que los funcionarios.

Quienes proveen bienes, insumos u obras al Municipio también forman parte de la administración pública y, en muchos sentidos, son partícipes del uso de fondos públicos”, plantea la iniciativa.

Tribuna Electoral, Elecciones 2021, Gustavo Gutierrez, vamos mendocinos - 490061
Gustavo Gutiérrez, autor del proyecto de ordenanza que pretende establecer Ficha Limpia a proveedores de la Ciudad de Mendoza.

Qué establece el proyecto de Ficha Limpia en la Ciudad de Mendoza

El articulado presentado por Gutiérrez fija estas condiciones:

  • No podrán ser proveedores quienes tengan condenas firmes por delitos contra la administración pública, corrupción, lavado de dinero, cohecho, enriquecimiento ilícito, delitos contra la integridad sexual, o delitos graves con pena privativa de la libertad.
  • Tampoco podrán inscribirse personas o empresas inhabilitadas por la Justicia para contratar con el Estado.
  • El incumplimiento implicará la baja inmediata del registro de proveedores y la rescisión del contrato vigente.
  • Finalmente, el proyecto invita a la Provincia y a otros municipios a adherir a la norma para unificar criterios de transparencia.
Por qué una Ficha Limpia para proveedores del Estado

El proyecto de Gutiérrez será replicado en la Legislatura por diputados de la nueva Alianza Provincias Unidas, a la que la CC-ARI adhirió en Mendoza. Se trata de una medida que la coalición ha decidido impulsar al unísono en los espacios donde tenga representación parlamentaria.

En la provincia de Santa Fe —gobernada por Maximiliano Pullaro, uno de los principales referentes de PU a nivel nacional— la iniciativa cuenta con media sanción de Diputados.

El autor de la propuesta señaló que se busca “que la transparencia sea de abajo hacia arriba, y empezar por los proveedores del Estado, que es donde la política hace los famosos favores”, como el pago de sobreprecios y “retornos”.

Concejo Deliberante Ciudad de Mendoza 2024, ordenanza reelección de concejales.jpg
Gustavo Gutiérrez es el único representante de Provincias Unidas en el Concejo Deliberante de Mendoza.

El dirigente señaló que, de aprobarse el expediente, se terminaría con la discrecionalidad en las contrataciones públicas, y la ciudadanía contaría con información sobre quiénes se presentan a las licitaciones o participan de compras directas del Municipio.

En Mendoza, Ficha Limpia es ley desde noviembre de 2020, y establece que no pueden ser candidatos quienes tengan condenas por delitos graves, incluso si las sentencias no están firmes. La propuesta de Gutiérrez extiende esa restricción al ámbito de las contrataciones públicas municipales.

