La Municipalidad de Mendoza celebra el Demo Day del Torneo de Emprendedores con proyectos locales

La Municipalidad de Mendoza invita a participar del Demo Day final del Torneo de Emprendedores 2025, que se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 17.15, en la Sala 2 de la Nave Cultural.
Habrá un panel con referentes locales de la innovación y la creatividad en el torneo organizado por la Municipalidad de Mendoza.
La Municipalidad de Mendoza invita a participar del Demo Day final del Torneo de Emprendedores 2025, que se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 17.15, en la Sala 2 de la Nave Cultural.
Durante esta jornada, los equipos finalistas presentarán sus proyectos en formato pitch ante un jurado especializado, compitiendo por el reconocimiento y los premios destinados a los dos ganadores del torneo de emprendedor.
Además, el evento contará con un panel de emprendedores referentes, quienes compartirán sus experiencias y aprendizajes:
El Demo Day será una ocasión única para descubrir el talento emprendedor local, fomentar el intercambio de ideas y fortalecer el ecosistema de innovación de la Ciudad de Mendoza.
La participación es gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario.