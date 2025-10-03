3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Innovación mendocina

La Municipalidad de Mendoza celebra el Demo Day del Torneo de Emprendedores con proyectos locales

Habrá un panel con referentes locales de la innovación y la creatividad en el torneo organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Demo Day, organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Demo Day, organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Durante esta jornada, los equipos finalistas presentarán sus proyectos en formato pitch ante un jurado especializado, compitiendo por el reconocimiento y los premios destinados a los dos ganadores del torneo de emprendedor.

Lee además
La Municipalidad de Mendoza festejará el Día del Patrimonio desde el 8 de octubre.
Cultura e identidad

Día del Patrimonio: actividades gratuitas y experiencias únicas para redescubrir Mendoza
La Municipalidad de Mendoza brilló en la FIT.
Vidriera Internacional

La Municipalidad de Mendoza mostró su corazón citadino en la Feria Internacional de Turismo

Además, el evento contará con un panel de emprendedores referentes, quienes compartirán sus experiencias y aprendizajes:

  • Ricardo Bueno: cofundador de MeCubro, insurtech pionera en seguros on demand, reconocida por su innovación disruptiva en el sector asegurador.
  • María Pía Giolo: diseñadora industrial y cofundadora de Pugna, marca mendocina de calzado artesanal de autor que integra diseño, creatividad y producción local.
  • Emiliano Gruini: emprendedor gastronómico y creativo, cofundador de Centauro y Flor del Desierto, e impulsor de iniciativas como On Blocks y Avanzada Creativa.

Jurados encargados de evaluar los proyectos de cada emprendedor

  • Nicolás Allub: CEO de Constructora Colonial, empresa con más de 30 años de trayectoria en el Este mendocino. Bajo su liderazgo se desarrollan proyectos innovadores como Pueblo Nuestro, un emprendimiento urbano integral con foco en sostenibilidad.
  • Maxi Campanella Knap: partner en Embarca, aceleradora mendocina que impulsa startups tecnológicas y de alto impacto, convencido del poder de la innovación y los ecosistemas colaborativos.
  • Anahí Gómez: diseñadora industrial y referente de la Dirección de Innovación y Emprendedores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Desde 2015 acompaña a emprendedores locales en el desarrollo y consolidación de sus proyectos, promoviendo la articulación y el fortalecimiento del ecosistema.

El Demo Day será una ocasión única para descubrir el talento emprendedor local, fomentar el intercambio de ideas y fortalecer el ecosistema de innovación de la Ciudad de Mendoza.

La participación es gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario.

Temas
Seguí leyendo

"Subterráneo": el MMAMM abre sus salas al arte adolescente

Ulpiano Suarez encabezó un taller para fortalecer el clima de negocios en la Ciudad de Mendoza

Datos para la infancia: Mendoza concluyó la Encuesta de Desarrollo Infantil 2025

La Ciudad de Mendoza celebró la primavera con arte y música en plaza Independencia

La Municipalidad de Mendoza homenajea a las personas mayores: "Envejecer con salud y dignidad"

"Comercios con historia": Ulpiano Suarez distinguió negocios con más de medio siglo de vida

Teatro, música y danza en la Ciudad: arranca el Festival Ventana 2025

Evacuaron la Municipalidad de Mendoza por una amenaza de bomba

LO QUE SE LEE AHORA
La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

Las Más Leídas

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Estafa virtual en Malargüe. video
Delincuentes sin frenos

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo
En busca de mejores salarios

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional video
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

Te Puede Interesar

Tras la plaza Italia, la Ciudad de Mendoza expande la pulverización aérea a otras zonas.
Ambiente

Tras la Plaza Italia, la Ciudad de Mendoza expande la pulverización aérea a otras zonas

Por Natalia Mantineo
Odontología: ¿por qué hay temor a la hora de ir al dentista?
Recomendaciones de expertos

Salud bucal en Mendoza: la importancia de la prevención desde la infancia

Por Celeste Funes
Gastón Labari, gerente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: La apertura del sector oeste será en marzo del 2026.
Remodelación integral

Gastón Labari, gerente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: "La apertura del sector oeste será en marzo del 2026"

Por Aconcagua Radio