La Municipalidad de Mendoza mostró su corazón citadino en la Feria Internacional de Turismo

La Municipalidad de Mendoza brilló en la FIT.

Por Sitio Andino Departamentales







Del 27 al 30 de septiembre se realizó la Feria Internacional del Turismo 2025 (FIT) y la Municipalidad de Mendoza brilló con su propuesta. El evento, considerado la vidriera más importante del turismo en la región, reunió a más de 1.700 expositores de 55 países y contó con la presencia de todas las provincias argentinas. En ese marco, la Capital mendocina se destacó por mostrar experiencias urbanas, culturales, enogastronómicas, de naturaleza cercana y de bienestar.

El stand de Ciudad ofreció degustaciones de vinos y gastronomía típica, activaciones tecnológicas que permitieron vivir la experiencia de visitar Mendoza y material gráfico con información sobre circuitos urbanos, espacios verdes, arquitectura, museos y festividades. También se llevaron adelante rondas de negocios y encuentros con operadores turísticos nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la conectividad y captar turismo de calidad.

image Estratégico la presencia de la Municipalidad de Mendoza en la FIT 2025 La participación de la Ciudad en la feria fue considerada estratégica para consolidar su identidad dentro del mapa turístico provincial y nacional. El subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo, encabezó la delegación y acompañó las presentaciones. “Participar en la FIT 2025 fue una oportunidad para que la Ciudad de Mendoza mostrara su lado urbano, innovador y patrimonial. No sólo somos destino de naturaleza y rutas del vino: tenemos un corazón citadino vibrante que merece ser recorrido, vivido y disfrutado”, destacó.

La presencia en la FIT dejó en claro que la Capital mendocina no solo es puerta de entrada a la provincia, sino también un destino en sí mismo, capaz de sorprender con su vida urbana, su patrimonio y su hospitalidad.