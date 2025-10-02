Día del Patrimonio: actividades gratuitas y experiencias únicas para redescubrir Mendoza

La Municipalidad de Mendoza festejará el Día del Patrimonio desde el 8 de octubre.

Este 8 de octubre se celebra el Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino , y para celebrarlo, la Municipalidad de Mendoza invita a redescubrir su historia y cultura. Con recorridos guiados, bicitours, visitas a casas históricas y propuestas que combinan cine y memoria, la agenda busca revalorizar el patrimonio tangible e intangible que forma parte de la identidad local.

El sábado 11 de octubre comenzará con un Bicitour patrimonial , denominado “Descubriendo tesoros del pasado” . La actividad, de cuatro horas de duración, recorrerá sitios icónicos de la Ciudad y Godoy Cruz con la guía de un intérprete del paisaje urbano. Será gratuita, con cupo limitado, y partirá a las 9.00 horas desde la plaza Independencia .

Ese mismo sábado , a las 10.00 horas, se realizará la visita guiada “Casas con Historia” en la Universidad Aconcagua, que abrirá las puertas de sus dependencias tradicionales en el marco de su aniversario. Por otra parte, el 18 de octubre , a las 18.00 horas, se desarrollará el Free Walking Tour “Ciudad patrimonial – Aniversario Av. San Martín” , un paseo que rescata la historia de la principal arteria mendocina y sus vivencias. El punto de encuentro será en la esquina de Las Heras y Av. San Martín.

El Museo Interactivo Audiovisual – FilmAndes (Distrito 33) abrirá su histórico set de rodaje con experiencias que combinan cine y gastronomía . Este será otro de los ejes del Mes del Patrimonio denominado “Casas abiertas al cine” , con actividades del 10 al 12 de octubre.

La entrada será de $15.000 (incluye vino y empanadas) y el cupo será limitado. Los interesados deberán reservar a través de Entradaweb o al teléfono 2616959375. IG: @museointeractivoaudiovisual

Viernes 10/10, 13.00 horas : “Mendoza vista por Hollywood”. Un recorrido por las grandes producciones internacionales filmadas en suelo mendocino. Secretos, anécdotas y curiosidades de rodajes que tuvieron como protagonistas a figuras como Brad Pitt y Antonio Banderas.

Sábado 11/10, 13.00 horas: "El cine y el vino en Mendoza". Una experiencia que enlaza dos emblemas de nuestra identidad cultural: el vino y el cine. Imágenes históricas de cosechas, el primer carrusel vendimial y la relación de los bodegueros con FilmAndes que dio origen a la llamada "California argentina".

Domingo 12/10, 13.00 horas: "La montaña en celuloide". Un viaje visual a la cordillera mendocina a través del cine. Desde el esplendor de las Termas de Cacheuta y el Hotel Puente del Inca hasta cabalgatas al pie del Aconcagua y la aventura de cruzar a Chile en automóvil en 1930.

Más actividades por el mes del patrimonio

Además, el Museo Casa de San Martín se sumará al ciclo “Casas Abiertas al Cine”, invitando a redescubrir el legado del Libertador desde una perspectiva cinematográfica. Con entrada libre y gratuita y por orden de llegada, el encuentro “San Martín: un héroe en la pantalla grande” se desarrollará el viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 19.00 horas.

Será una oportunidad única para recorrer la Casa de San Martín, espacio cargado de memoria y valor patrimonial, y disfrutar de la proyección exclusiva del backstage de El Santo de la Espada. Una experiencia que combinará historia, patrimonio y cine en el corazón de la Ciudad.