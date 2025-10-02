2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Encuentro cultural

Santa Rosa vivió por primera vez su Feria del Libro con gran participación del público

El encuentro en Santa Rosa propone vivir la literatura de forma integral, combinando lo impreso con experiencias en vivo para toda la familia.

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa en la Feria del Libro.

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa en la Feria del Libro.

image

Artistas locales, bandas de música y la presencia de Chanti, famoso historietista, y Narda Lepes, reconocida chef, fueron el plato fuerte del día que contó con la visita de la Intendenta Municipal Flor Destéfanis, y autoridades provinciales.

Lee además
feria del libro: que departamentos tendran actividades este jueves 2 de octubre
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este jueves 2 de octubre
elecciones 2025 en santa rosa: estas son las boletas que te encontraras para votar
Todos los candidatos

Elecciones 2025 en Santa Rosa: estas son las boletas que te encontrarás para votar
image

A lo largo de estas dos jornadas, los vecinos podrán disfrutar no solo de la palabra impresa, sino también de su vibrante puesta en escena. Obras de teatro, lecturas dramatizadas, narraciones orales, música y exposiciones darán vida a los textos y mostrarán cómo la escritura se transforma en arte cuando se encuentra con el escenario y el público.

image

Temas
Seguí leyendo

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este miércoles 1 de octubre

Santa Rosa se prepara para la Feria del Libro con destacados referentes nacionales

Un herido tras un choque entre dos camiones en Santa Rosa

San Carlos incorporará drones y 6 nuevos patrulleros en el marco del plan de seguridad provincial

Día del Patrimonio: actividades gratuitas y experiencias únicas para redescubrir Mendoza

Godoy Cruz abrió la Expo Edu-Innova con más de 35 proyectos escolares de Mendoza

San Rafael: presentan líneas de crédito y aportes no reembolsables para pymes y monotributistas

San Rafael invierte en plazas y paseos: tres espacios verdes en plena renovación

LO QUE SE LEE AHORA
feria del libro: que departamentos tendran actividades este jueves 2 de octubre
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este jueves 2 de octubre

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Te Puede Interesar

La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

Por Sitio Andino Política
El exintendente de San Rafael habló de todo en Aconcagua Radio
Entrevista

Emir Félix y la inseguridad: "Mendoza se está rosarizando a pasos agigantados"

Por Sitio Andino Política
Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Por Florencia Martinez del Rio