Santa Rosa vivió por primera vez su Feria del Libro con gran participación del público

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa en la Feria del Libro.

image Artistas locales, bandas de música y la presencia de Chanti, famoso historietista, y Narda Lepes, reconocida chef, fueron el plato fuerte del día que contó con la visita de la Intendenta Municipal Flor Destéfanis, y autoridades provinciales.

image A lo largo de estas dos jornadas, los vecinos podrán disfrutar no solo de la palabra impresa, sino también de su vibrante puesta en escena. Obras de teatro, lecturas dramatizadas, narraciones orales, música y exposiciones darán vida a los textos y mostrarán cómo la escritura se transforma en arte cuando se encuentra con el escenario y el público.

