Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este jueves 2 de octubre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este jueves.

Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Este.

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este jueves 2, en una comuna del Este se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este jueves 2 de octubre el departamento de Santa Rosa contará con grandes propuestas.

feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.

Feria del Libro: el cronograma para este jueves 2 de octubre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:

Santa Rosa

Auditorio Municipal

  • Obra de teatro infantil Maullando bajo la luna. Elenco Peripecias, a las 10.
  • Entrega de premios de la DGE a escuelas primarias, a las 11.30.
  • Obra de teatro infantil Maullando bajo la luna. Elenco Peripecias, a las 15.
  • Presentación del libro Cosa de la vida misma, de Pedro López, a las 16.
  • Presentación del libro Frágil, de Ana Nieves Museri, a las 16.30.
  • Presentación literaria y artística del departamento de Lavalle, a las 17.
  • Presentación del libro Nunca es tarde, de Delia Dalla Cia, a las 18.
  • Presentación de la Escuela de Rock, a las 20.
  • Presentación de la obra ¿Quién soy yo?, de Fabián Vena, a las 21.

Para mayor información sobre la Feria del Libro de Mendoza 2025, las actividades programadas y más detalles se puede ingresar a esta nota.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos con las siguientes personalidades destacadas:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

