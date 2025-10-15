En Casa de San Martín se realizará una cumbre contra la trata de personas y la explotación infantil en línea

Museo Casa de San Martín

La Campaña “Puedes Verme”, impulsada por la organización internacional A21, tiene como propósito generar mayor responsabilidad social, visibilizar el problema y fomentar acciones concretas de prevención, denuncia y acompañamiento. Desde la Municipalidad de Mendoza, se renueva el compromiso en la lucha contra la trata de personas, promoviendo la educación, el trabajo articulado entre instituciones y la protección integral de las víctimas.

Durante la cumbre se abordará una de las formas más alarmantes y crecientes de vulneración de derechos: la explotación sexual infantil en línea. A través de la proyección de material audiovisual de alto impacto, la presentación de estadísticas, tendencias y señales de alerta. A través de herramientas prácticas se buscará brindar recursos concretos para reconocer, prevenir y actuar frente a este delito.

La jornada en Casa de San Martín se estructurará en tres etapas: Proyección inicial: video de una hora que expone la gravedad de la explotación sexual infantil en entornos digitales.

video de una hora que expone la gravedad de la explotación sexual infantil en entornos digitales. Exposición informativa: presentación de datos, recomendaciones de seguridad y herramientas para dialogar con niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable de Internet.

presentación de datos, recomendaciones de seguridad y herramientas para dialogar con niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable de Internet. Espacio de intercambio: debate guiado para reflexionar colectivamente y fortalecer el compromiso frente a esta problemática. La actividad está dirigida a la comunidad educativa (docentes, directivos y equipos de orientación escolar), profesionales y operadores sociales, funcionarios municipales de diversas áreas y ciudadanía en general interesada en comprender y actuar frente a la explotación sexual infantil en línea.La participación es gratuita y con cupo limitado. Las inscripciones se realizan enviando un correo a [email protected] o a través de WhatsApp al 2614 68-5138.

image Acerca de A21 A21 es una organización global dedicada exclusivamente a la lucha contra la trata de personas. Sus programas operativos trabajan de manera coordinada para prevenir, asistir y erradicar la esclavitud moderna en todas sus formas. Con sede en Mendoza, la organización desarrolla acciones locales de gran impacto, colaborando con instituciones públicas y privadas para fortalecer las políticas de bienestar y derechos humanos. Desde la Subdirección de Accesibilidad, Inclusión y Derechos Humanos de la Ciudad de Mendoza, se resalta el valor de esta articulación con A21 y se reafirma el compromiso municipal con la prevención, la educación y la promoción de una vida libre de violencias y explotación.