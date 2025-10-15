Malargüe sale a la cancha con tres equipos en el Torneo Regional

Se viene el debut de los malargüinos en el Torneo Regional de Fútbol (Gentileza).

Los clubes de Malargüe comenzarán este fin de semana a disputar una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur . Deportivo Malargüe, Vialidad Nacional y Volantes Unidos se medirán con equipos de San Rafael, General Alvear y San Carlos . A pesar de los elevados costos que implica competir, las instituciones locales garantizaron su participación en el campeonato organizado por la AFA .

El presidente de la Liga Malargüina de Fútbol , Javier Asensio , habló antes del debut de los clubes locales, destacando que este es el quinto año consecutivo en el que los representativos participan del certamen, lo que coincide con el regreso de la liga a la entidad mayor del fútbol argentino.

En 2025, a diferencia de ediciones anteriores , “vamos a tener tres clubes participando”, señaló Asensio, explicando que “ Volantes Unidos está participando por ser el campeón del Clausura 2024, Deportivo Malargüe lo hace con una licencia vigente, y Vialidad Nacional se suma mediante una invitación”.

El dirigente se refirió a los desafíos económicos que deben afrontar los equipos malargüinos, remarcando que lo hacen “con mucho sacrificio” . Aclaró que en muchos casos “los costos no son tanto por el aspecto deportivo, sino por los operativos”, especialmente al jugar de local. Entre ellos mencionó la seguridad policial , cuyos valores son “muy altos por la cantidad de efectivos que solicitan, incluso en partidos donde sólo hay público local”.

Consultado sobre si resulta más costoso ser local que visitante, Asensio confirmó que sí, ser anfitrión implica "hacerse cargo de los honorarios del personal de seguridad, médicos y ternas arbitrales". Abrir una cancha de local está promediando unos tres millones de pesos, sin contar otros gastos que también deben afrontar los clubes”.

A punto para Torneo Regional

En diálogo con SITIO ANDINO , el presidente del Club Deportivo Malargüe, Gustavo Huenuman, explicó que “para afrontar este tipo de torneos las instituciones deben prepararse con un año de anticipación”, algo que el xeneize malargüino contempló en 2024 cuando consiguió la clasificación al Regional.

Gracias a los recursos propios, Deportivo Malargüe incorporó cinco refuerzos Rodrigo Garay (Club Municipal), Alejo Ortiz (Independiente Calle Larga), e Ignacio Alaniz (Estudiantes de San Luis), formado en Deportivo Malargüe. Se suman Salvador Aostri (Liga de General Roca, Córdoba) yDaniel Villafañe (Liga de Rivadavia).

Huenuman representará además a la Liga Malargüina de Fútbol en la presentación oficial del Torneo Regional Federal Amateur, que se llevará a cabo en el predio de la AFA, en Buenos Aires.

En cuanto a los debuts, Deportivo Malargüe jugará este domingo de visitante ante Rincón del Atuel, en la Zona 4, junto a Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear.

Vialidad Nacional debutará de local el 19 de octubre, en su cancha de calle Fortín Malargüe, frente a Pacífico de General Alvear, por la Zona 5, que completan Sportivo Pedal y Villa Atuel.

Volantes Unidos tendrá fecha libre este fin de semana, en la zona que comparte con San Carlos y Deportivo Eugenio Bustos.