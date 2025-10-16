La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween. Foto: Cristian Lozano

Este jueves 30 de octubre la calle Arístides Villanueva, en el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, se transformará en un punto de encuentro, con una variada programación que combina creatividad, diversión y talento local para festejar Halloween en Ciudad de Mendoza.

El evento contará con un desfile de cosplay, donde las y los participantes mostrarán sus mejores interpretaciones de personajes de series, películas, videojuegos y cómics. El concurso, con jurado incluido, tendrá su apertura y presentación a las 17.15, y se desarrollará hasta las 20.30.

8704b90e-9feb-8210-d68e-5220c990c5f0 Los mejores disfraces de Halloween tendrán premio Lo más atractivo será que los tres mejores disfraces tendrán premios en efectivo: $200.000 al primer premio, $150.000 al segundo y $100.000 al tercero. Los interesados en participar podrán inscribirse completando este formulario.

La música será protagonista a lo largo de la jornada, con dos escenarios simultáneos, uno en el cruce con Tiburcio Benegas y el otro en Martínez de Rozas, con la siguiente programación:

Escenario Tiburcio Benegas: Apertura a cargo de Black Jagg con un Dj Set (de 17 a 20)

El cierre con PRØ – ZACK (de 20 a 23) Escenario Martínez de Rozas: Renzo Lorca (de 18 a 23) Además, habrá torneos de videojuegos, stands de emprendedores, premios y sorteos, creando un espacio donde la tecnología, el arte y la cultura urbana se dan cita.