Godoy Cruz promueve la inclusión y la salud emocional a través del juego

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli , entregó material lúdico al servicio de Internación de Salud Mental del Hospital José Nestor Lencinas . En esta oportunidad, se entregó una mesa de ping pong y una gran variedad de juegos de mesa.

Asimismo, esta acción busca sumar espacios de recreación y encuentro para los pacientes internados . De manera tal que, promueve actividades que favorecen su recuperación y bienestar.

Este finde en el Espacio Arizu Godoy Cruz, sede de la 2ª Expo Internacional de Destilados y del Argentina Spirits Award 2025

A su vez, desde diciembre de 2022, el municipio y el hospital trabajan de forma articulada. Entonces, el propósito es acompañar a las personas que atraviesan procesos de internación.

Así, la mayoría de los pacientes son jóvenes de entre 18 y 30 años, con internaciones voluntarias . Cabe destacar que, la mayoría de estos jóvenes tienen problemáticas vinculadas al consumo.

En este marco, Godoy Cruz impulsa talleres de arte y actividades deportivas con profesores y talleristas municipales. De hecho, cada semana se desarrollan cuatro estímulos físicos, sensoriales, cognitivos y artísticos, con el apoyo del servicio de Enfermería del hospital.

image

Recreación y salud emocional en Godoy Cruz

Es importante resaltar que el deporte, el arte y el juego aportan beneficios concretos. Es que, ayudan a reducir síntomas de ansiedad y depresión, fortalecen la autoestima y promueven la conexión con otros. Por eso, la donación busca ampliar las propuestas lúdicas que forman parte del abordaje integral de los pacientes.

En este sentido, Costarelli expresó: “Estas acciones reflejan nuestro compromiso con una salud integral, que no solo se enfoca en lo médico, sino también en lo humano. A través del deporte, el arte y la recreación, buscamos acompañar a quienes más lo necesitan, promoviendo su bienestar y su derecho a una vida plena”.