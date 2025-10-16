Godoy Cruz promueve la inclusión y la salud emocional a través del juego

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli, entregó material lúdico al servicio de Internación de Salud Mental del Hospital José Nestor Lencinas. En esta oportunidad, se entregó una mesa de ping pong y una gran variedad de juegos de mesa.
El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli, donó una mesa de ping pong y juegos de mesa al servicio de Internación de Salud Mental
El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli, entregó material lúdico al servicio de Internación de Salud Mental del Hospital José Nestor Lencinas. En esta oportunidad, se entregó una mesa de ping pong y una gran variedad de juegos de mesa.
Asimismo, esta acción busca sumar espacios de recreación y encuentro para los pacientes internados. De manera tal que, promueve actividades que favorecen su recuperación y bienestar.
A su vez, desde diciembre de 2022, el municipio y el hospital trabajan de forma articulada. Entonces, el propósito es acompañar a las personas que atraviesan procesos de internación.
Así, la mayoría de los pacientes son jóvenes de entre 18 y 30 años, con internaciones voluntarias. Cabe destacar que, la mayoría de estos jóvenes tienen problemáticas vinculadas al consumo.
En este marco, Godoy Cruz impulsa talleres de arte y actividades deportivas con profesores y talleristas municipales. De hecho, cada semana se desarrollan cuatro estímulos físicos, sensoriales, cognitivos y artísticos, con el apoyo del servicio de Enfermería del hospital.
Es importante resaltar que el deporte, el arte y el juego aportan beneficios concretos. Es que, ayudan a reducir síntomas de ansiedad y depresión, fortalecen la autoestima y promueven la conexión con otros. Por eso, la donación busca ampliar las propuestas lúdicas que forman parte del abordaje integral de los pacientes.
En este sentido, Costarelli expresó: “Estas acciones reflejan nuestro compromiso con una salud integral, que no solo se enfoca en lo médico, sino también en lo humano. A través del deporte, el arte y la recreación, buscamos acompañar a quienes más lo necesitan, promoviendo su bienestar y su derecho a una vida plena”.