Este finde en el Espacio Arizu

Godoy Cruz, sede de la 2ª Expo Internacional de Destilados y del Argentina Spirits Award 2025

Este 25 de octubre, de 16.00 a 20.00 horas, Godoy Cruz recibe a productores de Argentina y países vecinos y consagra a los ganadores del Spirits Award 2025.

Godoy Cruz, anfitrión de un evento internacional.

Cabe destacar que, el encuentro reunirá a profesionales, productores y marcas nacionales e internacionales del mundo de los destilados. Por lo tanto, habrá representantes de Brasil, Perú, Paraguay, Chile y Bolivia, entre otros países.

Asimismo, durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, charlas, música en vivo y espacios de networking. Por lo que, será una jornada que celebra el crecimiento y la innovación en la industria.

image

Un espacio para el intercambio y la innovación en Godoy Cruz

Además de las degustaciones, la expo contará con stands de destilerías, bodegas, cervecerías y emprendimientos artesanales, junto a proveedores de insumos, equipos y servicios vinculados al sector. También, habrá un espacio dedicado al marketing, el diseño y la innovación. Es que, la idea es potenciar la creatividad y las nuevas tendencias del mercado.

Es importante resaltar que, la actividad cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y el acompañamiento de la Universidad de Valparaíso (Chile). También, tiene el respaldo institucional de organismos y universidades del continente. Entre los cuales están: el Ente de Turismo de Mendoza, la Agencia de Desenvolvimiento Económico de Pernambuco (Brasil), la UTN, la Universidad Maza, la Universidad San Juan Bautista (Perú) y la Cámara Argentina de Destiladores y Afines (CADEA).

Premios a la excelencia en destilados en Godoy Cruz

Paralelamente, durante la jornada se llevará a cabo la entrega de los premios Argentina Spirits Award 2025. Es que, este certamen internacional distingue a los mejores destiladores del continente.

Por lo tanto, esta edición tendrá un jurado internacional de nueve países que evaluará las muestras presentadas. De manera tal que, reconocerá el talento y la calidad de quienes impulsan el desarrollo de la industria.

Entonces, quienes deseen participar deberán abonar una entrada de $20.000, las cuales se pueden adquirir a través de Passline aquí. También, por Instagram en @argentinaspiritsawards o por WhatsApp al +54 9 261 508 6148.

Temas
