8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Participación ciudadana

El Municipio de Godoy Cruz lanza un nuevo ciclo de charlas para personas mayores

Las jornadas, dictadas por Godoy Cruz y el Ministerio de Seguridad, promueven el diálogo y la creación conjunta en pos de la prevención del delito.

Ciclo de charlas para personas mayores en Godoy Cruz.

El Municipio de Godoy Cruz, llevará adelante durante octubre un nuevo ciclo de charlas comunitarias gratuitas destinadas a personas mayores. Asimismo, la propuesta busca brindar herramientas para la prevención del delito y promover un envejecimiento activo y saludable. En este sentido, la idea es que sean espacios de encuentro, donde haya una reflexión compartida.

Entonces, estas actividades se realizarán en Centros de Jubilados y espacios barriales del Departamento. Por lo que, la entrada es libre y gratuita, para facilitar la participación de los vecinos.

Prevención del delito: cómo cuidarse y protegerse

Las charlas estarán a cargo de personal municipal y del equipo del Programa de Prevención del Delito en Adultos Mayores del Ministerio de Seguridad de la provincia. Cabe destacar que, durante los encuentros se abordarán temas vinculados con las modalidades delictivas más frecuentes que afectan a las personas mayores. De manera tal que, se brindará información clara, recomendaciones prácticas y estrategias para reconocer y evitar situaciones de riesgo.

Además, se promoverá la participación activa de los asistentes a través del diálogo y la construcción colectiva de estrategias de cuidado en la comunidad.

Fechas y lugares de los encuentros en Godoy Cruz

  • martes 14, a las 11, en el Centro de Jubilados “Generación Trapiche”. El mismo está ubicado en Italia 1355.
  • viernes 17, a las 10, en el Centro de Jubilados “Centro 2da Juventud”. La cita será en el Barrio Huarpes II, manzana M Casa 3.
  • miércoles 22, a las 10, en el Centro de Jubilados “29 de Enero”, en calle Morales 1710.
  • martes 28, a las 10, en el Centro de Jubilados “Sonrisas Otoñales”, ubicado en Juncal y Río Gallegos (Poli social y deportivo Nº 2 CEC)

Una comunidad informada y activa

Estas charlas forman parte de una política de inclusión, cuidado y fortalecimiento comunitario que impulsa el Municipio.

De esta manera, Godoy Cruz reafirma su compromiso en el acompañamiento a las personas mayores en temas vinculados con la seguridad, la salud y el bienestar. Es que, las charlas buscan generar conciencia, desde la prevención del delito hasta la promoción de hábitos saludables. Como así también, brindar herramientas y fomentar la participación de las personas mayores en la vida comunitaria.

