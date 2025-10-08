El gasoducto San Rafael–Alvear se acerca a su etapa final y promete más conexiones para el sur mendocino

El nuevo gasoducto que le permitirá a miles de familias sanrafaelinas, fábricas e industrias contar con nuevas conexiones de gas natural y que ejecuta el Municipio de San Rafael , avanza con una obra trascendental: el empalme de los nuevos caños con la red existente en la ciudad .

La importante intervención se está realizando en la intersección de avenidas Granaderos e Iselín, y fue supervisada en las últimas horas por el intendente Omar Félix , quien se interiorizó de los trabajos por intermedio de representantes de Ecogas, empresa a cargo de la provisión del servicio en nuestra región.

La mencionada firma aporta soldadores profesionales que están concretando el empalme mediante una técnica denominada “hot tapping” , que consiste en realizar el empalme a tuberías de gas ya existentes sin que esto implique la suspensión o interrupción del servicio. En concreto, las casas, comercios e industrias sanrafaelinas continúan teniendo gas pese a esta intervención.

“Nos pone contentos avanzar con una obra que se paralizó, pero que pudimos destrabar tras llegar a un acuerdo con Nación . Y lo importante es que estos trabajos se efectúan sin interrumpir la provisión de gas y permiten acercarnos al gran objetivo que es ampliar la factibilidad de un servicio que aguardan miles de familias, fábricas e industrias de San Rafael y General Alvear”, expresó el intendente Félix, quien anticipó que antes del próximo invierno estará disponible la factibilidad para nuevas conexiones.

image

Obra clave y trascendental para San Rafael y General Alvear

El jefe comunal destacó que es “clave y trascendental la ejecución de esta obra, tanto para el bienestar de muchas familias como así también para el desarrollo comercial, fabril e industrial de nuestra región”.

La secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, presente en la recorrida, detalló que “Ecogas tiene a su cargo el soldado de piezas especiales y la ´pinchadura´ del caño para dejar vinculado el nuevo tramo a la red existente. Luego se seguirá avanzando hacia el oeste, hasta llegar a la Planta de Regulación Intermedia (PRI) en la zona del arco de ruta 143 y desde allí hasta el gasoducto Gasandes a 36 kilómetros de distancia”.

La secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, presente en la recorrida, detalló que “Ecogas tiene a su cargo el soldado de piezas especiales y la ´pinchadura´ del caño para dejar vinculado el nuevo tramo a la red existente. Luego se seguirá avanzando hacia el oeste, hasta llegar a la Planta de Regulación Intermedia (PRI) en la zona del arco de ruta 143 y desde allí hasta el gasoducto Gasandes a 36 kilómetros de distancia”.

Vale recordar que el gasoducto San Rafael – General Alvear es una obra que comenzó Nación, por gestiones del entonces intendente Emir Félix, y que se paralizó a principios de 2024, tras el cambio de mando del Gobierno Nacional. Así empezó un proceso judicial por parte del Municipio contra el Estado Nacional, que derivó en una conciliación por la que Nación envío los fondos adeudados a la empresa que ejecutó la obra. Luego, por decisión del intendente Omar Félix, el Municipio se hará cargo de la etapa final de la inversión que – el año próximo – le permitirá a miles de familias sanrafaelinas y alvearenses, conectarse al gas natural.

image

San Rafael se hará cargo de la etapa final de la inversión

Vale recordar que el gasoducto San Rafael – General Alvear es una obra que comenzó Nación, por gestiones del entonces intendente Emir Félix, y que se paralizó a principios de 2024, tras el cambio de mando del Gobierno Nacional. Así empezó un proceso judicial por parte del Municipio contra el Estado Nacional, que derivó en una conciliación por la que Nación envío los fondos adeudados a la empresa que ejecutó la obra. Luego, por decisión del intendente Omar Félix, el Municipio se hará cargo de la etapa final de la inversión que – el año próximo – le permitirá a miles de familias sanrafaelinas y alvearenses, conectarse al gas natural.