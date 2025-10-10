10 de octubre de 2025
Godoy Cruz: detuvieron a un menor con un arma, droga y celulares

La Policía detuvo a un menor en Godoy Cruz el viernes por la noche. En esta nota, te contamos todos los detalles del operativo.

Godoy Cruz: detuvieron a un menor con un arma, droga y celulares

Godoy Cruz: detuvieron a un menor con un arma, droga y celulares

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del viernes, alrededor de las 21, la Policía de Mendoza detuvo a un menor de edad en la vía pública, en la intersección de las calles Mar de Ajó y Chamical, en el departamento de Godoy Cruz.

Parte del material secuestrado por la Policía en Godoy Cruz

Parte del material secuestrado por la Policía en Godoy Cruz

Los detalles de la detención del menor de edad en Godoy Cruz

Según datos oficiales, todo comenzó cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) patrullaban la zona y observaron la presencia de un menor de 15 años. Al notar que el personal policial se acercaba, el joven intentó escapar corriendo y arrojó un bolso al techo de una vivienda cercana.

A pocos metros, y con la colaboración de otras unidades, los efectivos lograron aprehender al menor y recuperar el bolso descartado. En su interior se encontraron: un teléfono celular iPhone, un teléfono celular Samsung, una balanza de precisión, un arma de fuego tipo pistola calibre 6.25 (con cargador y una munición) un molinillo y 51 gramos de marihuana.

En la causa intervino el fiscal Nicolás Souto, quien dispuso la participación del personal de Policía Científica, PCN y ETI, además del secuestro de los elementos y las actuaciones correspondientes.

