Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) llevaron adelante un nuevo proceso electoral. Este jueves, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eligió a sus nuevas autoridades, y tras doce años de conducción peronista, se impuso el radicalismo, representado por la agrupación Franja Morada .

La Franja Morada obtuvo la presidencia del Centro de Estudiantes, que estará encabezada por Katherina Espinoza (estudiante de Ciencia Política y Administración Pública), acompañada por Giovanna Díaz (estudiante de Comunicación Social) como secretaria general.

Alarmante Las medidas de la DGE y la UNCuyo para frenar la violencia escolar que involucra a los padres

Educación Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: concluyó la etapa de exámenes y se viene el resultado final

Durante los comicios , que se desarrollaron este miércoles, también se definieron las conducciones de las distintas carreras de la unidad académica. En total, se presentaron cinco listas , aunque el panorama político estuvo representado por una fractura dentro del peronismo universitario.

Por un lado, participó la Lista 2 – Frente por la Universidad Pública , integrada por las agrupaciones Rodolfo Walsh y Octubre Popular; mientras que por el otro compitió la Lista 17 – Frente Patrio , conformada por Las Trincheras, Encuentro por la Universidad Pública y CEPA Mendoza.

universidad, centro de estudiantes, facultad de ciencias políticas El panorama político estuvo representado por una fractura dentro del peronismo universitario

Además, se presentó la Lista 3 – Agrupación Reformista Franja Morada, la Lista 4 – Desde Abajo (integrada por Izquierda al Frente, MST y el Colectivo de Trabajo Social), la Lista 10 – Sur, y la Lista 120 – Colectivo de Sociología.

En cuanto a las conducciones por carrera, Franja Morada se adjudicó las coordinaciones de Comunicación Social, Ciencia Política y Administración Pública, y de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas. Por su parte, el colectivo de Sociología se quedó con la coordinación de la Licenciatura en Sociología.

Con este resultado, el radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo en una de las facultades históricamente identificadas con el peronismo.