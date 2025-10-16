16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Crisis económica familiar

El crédito como salvavidas: cómo el endeudamiento se volvió parte de la economía de la familia

El 90% de los hogares argentinos tiene deudas. El crédito se volvió un recurso para sobrevivir ante la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

tarjeta de crédito.jpg
Morosidad en tarjeta de crédito.

Morosidad en tarjeta de crédito.

 Por Marcelo López Álvarez

El endeudamiento de la familia y los hogares argentinos ha trascendido la categoría de riesgo económico para consolidarse como un problema de naturaleza estructural. La creciente dependencia del crédito, no para apalancar inversiones significativas como viajes o compras de magnitud, sino para financiar la subsistencia diaria -incluyendo alimentación, medicamentos y alquileres-, subraya un empobrecimiento sostenido de la sociedad en la coyuntura económica actual.

Un endeudamiento que se vuelve estructural

Un informe del Instituto Argentina Grande evidencia la magnitud de esta crisis: al menos 15 millones de personas, lo que representa el 32% de la población, mantienen compromisos de deuda con bancos o entidades financieras.

Lee además
Tareta de crédito: tasas que asfixian y deudas que crecen.
impacto económico y legal

Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito: los límites de la ley y las consecuencias financieras
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre de 2025

El monto promedio de este pasivo asciende a $3,7 millones por persona, si bien la mediana se sitúa en un intervalo entre $750.000 y $1.000.000. El dato más revelador sobre la inviabilidad de estos compromisos reside en que saldar esa deuda promedio requeriría disponer de aproximadamente tres salarios del sector privado registrado, considerado el ingreso más alto de la economía.

image
La deuda per capita de los argentino no para de crecer desde la asunción de Javier Milei.

La deuda per capita de los argentino no para de crecer desde la asunción de Javier Milei.

Ingresos insuficientes frente al costo de vida

La presión financiera se intensifica al considerar el contexto de ingresos. Mientras que la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo alcanzó $1.176.800 en septiembre para no caer en la pobreza, el ingreso promedio per cápita de la población se ubicó en $537.024 en el segundo trimestre del año, con una mediana de $392.000.

Este desequilibrio obliga a una porción considerable de la ciudadanía a comprometer sus ingresos: se estima que más de la mitad de los hogares endeudados debe destinar entre el 40% y el 60% o más de sus ingresos mensuales al pago de pasivos.

image

El crédito como mecanismo de supervivencia

Al ampliar la lupa para incluir la totalidad de canales de financiamiento, tanto formales como informales, la proporción de la población endeudada escala al 90%, con la mayoría manteniendo múltiples compromisos simultáneos, lo que refleja la fragmentación y recurrencia del crédito como estrategia de subsistencia.

El 75% de las deudas activas se generaron en 2024, coincidiendo con la fuerte devaluación de diciembre de 2023, la alta inflación y la consecuente depresión salarial.

Vulnerabilidad acentuada

Ciertos sectores sociales sufren con particular rigor este fenómeno. Tras la desregulación del mercado inmobiliario, el 65% de los inquilinos ha contraído nuevas deudas, y el 48% de ellos se ha atrasado en los pagos, a pesar de que el alquiler ha triplicado su peso en los gastos básicos del hogar.

Jubilados en emergencia económica

La situación es especialmente crítica para los jubilados. Quienes perciben el haber mínimo han perdido un 23% de su poder de compra desde noviembre de 2023. La incapacidad de cubrir gastos básicos esenciales -como medicamentos (27% de la canasta) o alimentos (23% del total)- impacta dramáticamente: casi cinco millones de jubilados dependen de un haber que solo cubre el 25% de la canasta básica de la tercera edad.

Como consecuencia directa de esta emergencia económica, el 17,1% de los adultos en edad jubilatoria, particularmente en la franja de 60 a 74 años, se ve forzado a continuar trabajando.

Crisis laboral y círculo vicioso de pobreza

En un escenario laboral donde las actividades que generan menos empleo (minería, agro, intermediación financiera) son las que crecen, mientras caen los sectores de alta empleabilidad (industria, comercio, construcción), el sobreendeudamiento erosiona el ingreso disponible y perpetúa un círculo vicioso.

La inflación y la notable caída del poder adquisitivo han generado una crisis de ingresos que condena a muchas familias a un estado de emergencia financiera permanente.

Temas
Seguí leyendo

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en San Rafael en octubre 2025

Qué es el Benchmark Salarial y cómo ayuda a las empresas a pagar con equidad y estrategia

Cómo aprovechar el descuento del Banco Nación en artículos para el hogar y construcción

Luis Caputo ratificó el rumbo económico y prometió una pronta reforma laboral y tributaria

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la Ciudad de Mendoza en octubre 2025

Día de la Madre: las mejores promociones de celulares por menos de $500.000

El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

Bessent al rescate de Donald Trump y Javier Milei y promete duplicar en monto del salvataje

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre de 2025

Las Más Leídas

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.
Día de la Lealtad Peronista

El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Te Puede Interesar

El crédito como salvavidas: cómo el endeudamiento se volvió parte de la economía de la familia
Crisis económica familiar

El crédito como salvavidas: cómo el endeudamiento se volvió parte de la economía de la familia

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Los dos proyectos que Mercedes Rus anunció que enviará a la Legislatura de Mendoza. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.
Que dicen

Los dos proyectos que Mercedes Rus anunció que enviará a la Legislatura de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio