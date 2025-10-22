22 de octubre de 2025
Denuncian al sitio "Varones Unidos", asociado a Pablo Laurta, por promover violencia de género digital

La denuncia fue realizada por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. El dominio está registrado a nombre de Laurta, detenido por dos femicidios y un homicidio.

Sitio Andino Policiales

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó una denuncia al sitio web “Varones Unidos”, vinculado a Pablo Laurta (detenido e imputado por un doble femicidio y el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio) por el delito de violencia de género digital, y solicitó la adopción de “ medidas urgentes”.

Según informaron las autoridades a Noticias Argentinas, la presentación fue realizada ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y se enmarca en delitos relacionados con la discriminación por motivos de género y la difusión de discursos de odio misógino.

Los argumentos de la denuncia a "Varones Unidos"

El organismo actuó tras detectar que, además de ser acusado por el doble femicidio, Laurta habría participado activamente en la comunidad digital “Varones Unidos”, difundiendo mensajes misóginos. La investigación determinó que el dominio del sitio se encuentra registrado a nombre del imputado, por lo que se pidió la preservación del contenido como posible evidencia judicial.

denuncia, varones unidos, pablo laurta
En la denuncia también se solicitó la eliminación inmediata de todo el material público del sitio web y del perfil de Instagram asociados, dado que “promueven expresiones de odio hacia las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a la violencia y la discriminación”.

La Defensoría subrayó que la violencia de género digital constituye una grave vulneración de los derechos humanos, y recordó que la libertad de expresión no ampara mensajes que fomentan el odio o la violencia.

La medida solicitada se sustenta en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que permite ordenar a las plataformas digitales la eliminación de contenidos que configuren violencia digital o telemática.

Pablo Laurta acusado de doble femicidio y homicidio

Pablo Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, acusado del femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio. Además, enfrenta una imputación en Entre Ríos por homicidio criminis causa por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe.

En Entre Ríos, Laurta fue imputado y se le dictó prisión preventiva por 120 días, mientras que en Córdoba se espera que sea formalmente acusado por el doble femicidio y se le imponga una medida similar.

Fuente: Noticias Argentinas

