Denuncian al sitio "Varones Unidos", asociado a Pablo Laurta, por promover violencia de género digital

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó una denuncia al sitio web “Varones Unidos” , vinculado a Pablo Laurta ( detenido e imputado por un doble femicidio y el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio) por el delito de violencia de género digital , y solicitó la adopción de “ medidas urgentes ”.

Según informaron las autoridades a Noticias Argentinas, la presentación fue realizada ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y se enmarca en delitos relacionados con la discriminación por motivos de género y la difusión de discursos de odio misógino .

El organismo actuó tras detectar que, además de ser acusado por el doble femicidio, Laurta habría participado activamente en la comunidad digital “Varones Unidos”, difundiendo mensajes misóginos . La investigación determinó que el dominio del sitio se encuentra registrado a nombre del imputado , por lo que se pidió la preservación del contenido como posible evidencia judicial.

En la denuncia también se solicitó la eliminación inmediata de todo el material público del sitio web y del perfil de Instagram asociados, dado que “promueven expresiones de odio hacia las mujeres , deslegitiman sus denuncias e incitan a la violencia y la discriminación”.

La Defensoría subrayó que la violencia de género digital constituye una grave vulneración de los derechos humanos, y recordó que la libertad de expresión no ampara mensajes que fomentan el odio o la violencia.

La medida solicitada se sustenta en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que permite ordenar a las plataformas digitales la eliminación de contenidos que configuren violencia digital o telemática.

Pablo Laurta acusado de doble femicidio y homicidio

Pablo Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, acusado del femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio. Además, enfrenta una imputación en Entre Ríos por homicidio criminis causa por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe.

En Entre Ríos, Laurta fue imputado y se le dictó prisión preventiva por 120 días, mientras que en Córdoba se espera que sea formalmente acusado por el doble femicidio y se le imponga una medida similar.

