Amplio operativo de seguridad por el duelo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan

El despliegue incluirá efectivos en el interior y alrededores del estadio, reforzados con tecnología avanzada. Las cámaras corporales y los sistemas de reconocimiento facial permitirán un seguimiento continuo del ingreso y del desarrollo del partido, asegurando una vigilancia precisa y en tiempo real para anticipar y controlar cualquier incidente.

estadio Feliciano Gambarte 2025 Foto: Prensa Club Godoy Cruz Operativo de seguridad en varias calles cercanas al estadio El ingreso al estadio será exclusivamente para quienes presenten su documento nacional de identidad en formato físico, y las puertas se abrirán a las 17, una hora y media antes del inicio del encuentro, solo para el público local.

Para facilitar la circulación y garantizar la seguridad, desde las 14.30 se implementarán cortes de tránsito en varias calles cercanas al estadio. Las arterias afectadas serán: bajada Este de Costanera hacia calle Balcarce, calles Balcarce y Espejo, bajada Oeste de Costanera hacia calle Montecaseros, calles Remedios de Escalada y Lencinas, calles Zapala y Brandsen, calles Balcarce y Montecaseros, calles Avellaneda y Belgrano, calles Lencinas y Balcarce y Lencinas y Mitre.