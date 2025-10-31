31 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Superclásico del Oeste

Amplio operativo de seguridad por el duelo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan

El operativo de seguridad comenzará desde las 14.30, habrá restricciones de circulación y el ingreso se habilitará solo al público local una hora y media antes del juego.

image

El despliegue incluirá efectivos en el interior y alrededores del estadio, reforzados con tecnología avanzada. Las cámaras corporales y los sistemas de reconocimiento facial permitirán un seguimiento continuo del ingreso y del desarrollo del partido, asegurando una vigilancia precisa y en tiempo real para anticipar y controlar cualquier incidente.

Lee además
Las cámaras pueden identificar en tiempo real los rostros de personas con pedido de captura
Innovación

Mendoza incorpora inteligencia artificial en la seguridad y ya logró una detención con reconocimiento facial
El lugar donde fue hallado Ríos. El homicidio ocurrió el jueves. 
no hay detenidos

Las dudas que intenta despejar la justicia por el homicidio de Las Heras
estadio Feliciano Gambarte 2025

Operativo de seguridad en varias calles cercanas al estadio

El ingreso al estadio será exclusivamente para quienes presenten su documento nacional de identidad en formato físico, y las puertas se abrirán a las 17, una hora y media antes del inicio del encuentro, solo para el público local.

Para facilitar la circulación y garantizar la seguridad, desde las 14.30 se implementarán cortes de tránsito en varias calles cercanas al estadio. Las arterias afectadas serán: bajada Este de Costanera hacia calle Balcarce, calles Balcarce y Espejo, bajada Oeste de Costanera hacia calle Montecaseros, calles Remedios de Escalada y Lencinas, calles Zapala y Brandsen, calles Balcarce y Montecaseros, calles Avellaneda y Belgrano, calles Lencinas y Balcarce y Lencinas y Mitre.

Temas
Seguí leyendo

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Un incendio destruyó 20 cabañas en un camping de El Carrizal

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

La Justicia de San Rafael dictó penas de hasta 33 años a los culpables del homicidio de Luciano Gómez

Robo en La Barraca Mall: cómo fue el momento en que una mujer le sustrajo el celular a un jubilado

LO QUE SE LEE AHORA
Tristeza por la muerte de un empleado de IMPSA en un terrible accidente vial en Guaymallén. 
tenía 47 años

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Las Más Leídas

Tristeza por la muerte de un empleado de IMPSA en un terrible accidente vial en Guaymallén. 
tenía 47 años

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Parte de los estupefacientes incautados en Las Heras. 
allanamiento

Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

Científica trabaja en la escena del presunto homicidio, en Las Heras. 
tenía 44 años

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Te Puede Interesar

El lugar donde fue hallado Ríos. El homicidio ocurrió el jueves. 
no hay detenidos

Las dudas que intenta despejar la justicia por el homicidio de Las Heras

Por Pablo Segura
Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza

Por Natalia Mantineo
En un trabajo conjunto, se realizaron doce allanamientos y se secuestró droga y armas.
Megaoperativo

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales