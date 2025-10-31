Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Un terrible accidente vial con una persona fallecida alteró la mañana de este viernes en Guaymallén y generó una enorme tristeza entre quienes conocían a la víctima fatal, un hombre de 47 años que trabajaba, desde hace varios años, en IMPSA.
La muerte de un hombre de 47 años tras un accidente vial en Guaymallén causa una enorme tristeza. El otro conductor, de 21 años, está internado.
Se trata de Ariel Gustavo Andía, quien justamente manejaba su Fiat Uno hacia su trabajo, donde su jornada laboral comenzaba a las 6 de la mañana.
El hombre, domiciliado en Rodeo de la Cruz, se desempeñaba en el área de calidad de la conocida empresa ubicada sobre el Carril Rodríguez Peña.
Andia había estudiado en la Escuela Técnico Industrial Emilio Civit y luego en la Universidad de Mendoza. Actualmente era técnico en electricidad y de eso trabajaba en IMPSA.
La muerte de Andia causó conmoción entre sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. La novedad del trágico accidente vial llegó a sus compañeros de trabajo cuando el hombre no llegó a cumplir su jornada laboral.
En sus redes sociales, Andia mostraba su fanatismo por River Plate, en tanto que también compartía algunos de los proyectos realizados, en los últimos años, por IMPSA.
De acuerdo a la reconstrucción del accidente vial, el hombre manejaba su Fiat Uno, dominio AME491, por Urquiza hacia el sur, cuando fue embestido, de frente, por un Gol Trend gris, patente IHD463, que circulaba hacia el norte.
Ese vehículo estaba al mando de un joven de 21 años, identificado como Santiago Piastrellini, quien presuntamente se dirigía a su casa, en un barrio privado ubicado sobre calle Elpidio González de Guaymallén.
Ese chico también sufrió heridas de consideración y permanece internado en el hospital Central. Desde el centro asistencial indicaron en un parte médico que Piastrellini presentaba “politraumatismos con pérdida de conocimiento recuperada” y que actualmente permanecía “sin necesidad de intervención quirúrgica, siendo evaluado y monitoreado”.
El caso es investigado por la fiscalía de tránsito, a cargo de Fernando Giunta.