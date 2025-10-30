30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Vaciaron su cuenta bancaria

Robo en La Barraca Mall: cómo fue el momento en que una mujer le sustrajo el celular a un jubilado

Una mujer robó el celular a un jubilado en La Barraca Mall, Guaymallén y gastó más de un millón de pesos. La familia reveló detalles del hecho.

La familia reveló detalles del hecho

 Por Carla Canizzaro

Una familia denunció el robo de un celular a un jubilado. La mujer que perpetró el robo posteriormente realizó una compra superior al millón de pesos. El hecho ocurrió en un conocido café ubicado en La Barraca Mall, en Guaymallén. El video del momento quedó registrado en las cámaras de seguridad y ya circula en las redes sociales.

El robo quedó registrado en las cámaras

Cecilia, hija del damnificado, dialogó con Sitio Andino y relató lo sucedido. Según contó, la familia había concurrido al lugar para festejar el cumpleaños de su sobrino y, en medio del festejo, una mujer introdujo su mano en la campera de la víctima, la cual estaba sobre el respaldar de una silla, y sustrajo el dispositivo.

Según trascendió, la mujer había consumido un café en el local y antes de retirarse, le arrebató el celular a la víctima, en un movimiento casi imperceptible. Toda esta acción quedó registrada por la cámara de seguridad.

"Estaba toda la familia, entre ellos, mis dos padres que tiene 76 años y son jubilados. Cuando llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños, mi papá quiso sacar el celular para filmar y se da cuenta que no lo tiene", comentó Cecilia a este medio.

Tras el robo, acudieron al personal de la cafetería para comentar la situación, y estos les facilitaron los videos, que ahora circulan en las redes. En el primer video se observa a la mujer ingresando al café, buscando un lugar para sentarse y mirando a su alrededor.

mechera cafe
La mujer introdujo su mano en la campera de la víctima, la cual estaba sobre el respaldar de una silla, y sustrajo el dispositivo

"Primero estuvo sentándose de unas señoras pero no pudo robar nada hasta que se sentó atrás de mi papá", afirmó la hija de la víctima.

La mujer realizó dos compras millonarias

Desde el entorno familiar aseguraron que ya realizaron las denuncias correspondientes ante la Policía y los bancos, ya que, al ingresar al homebanking, el hombre descubrió que la mujer le había vaciado la caja de ahorro. “Realizó dos compras en un local comercial con código QR de alrededor de 1 millón 200 mil pesos cada una”, detallaron.

Mientras tanto, a través de las redes sociales, se pide por datos de relevancia con el objetivo de dar con ella. Quien pueda colaborar, puede escribir al 2613388690.

El caso ya es investigado por la justicia, pero por el momento no hay detenidos.

