31 de octubre de 2025
Sitio Andino
Disfraces, música y alegría: el festejo de Halloween copó la avenida Arístides Villanueva

Familias y grupos de amigos colmaron el tradicional paseo para celebrar la víspera de Halloween. Comerciantes y emprendedores de la zona valoraron positivamente la masiva convocatoria.

Disfraces, música y alegría: el festejo de Halloween copó la calle Arístides Villanueva Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Los festejos de Halloween en la Ciudad tuvieron su epicentro en un evento masivo que colmó el paseo Arístides Villanueva. La primera jornada comenzó con familias y grupos de jóvenes que, identificados con el terror y personajes de ficción mediante disfraces, máscaras y mucho maquillaje, disfrutaron de música, stands de emprendedores y un concurso de cosplay.

La propuesta, además de ser un evento cultural y recreativo, busca favorecer el consumo en el sector gastronómico, que apoyó la iniciativa y espera que la noche del 31 se sume más gente.

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay
El evento tendrá su continuidad hasta el viernes 31 de octubre.

Así se vivió la víspera de Halloween en Arístides Villanueva

Desde las 17:00, la apertura de la Noche de Brujas comenzó en Mendoza con un evento masivo que convocó tanto a amantes del terror como del cosplay. Aunque no hubo un corte total del tránsito en Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, personal de tránsito de la Ciudad se encargó de guiar a los vehículos y mantener la seguridad peatonal.

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay, Ulpiano Suárez
Ulpiano Suárez estuvo presente en el debut de la nueva propuesta de Ciudad.

Con caras de asombro y sonrisas, los asistentes grabaron la creatividad de los disfraces a su alrededor. No faltó el tradicional pedido de dulces de los niños, vestidos de mini brujas, piratas y esqueletos, que recorrieron los locales con sus canastos con forma de calabaza o bolsas de tela vegetal.

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay
Máscaras y disfraces coparon a pleno la calle Arístides.

Algunos disfraces acapararon la atención con constantes pedidos de fotos. Destacó un niño con un traje de Batman en versión Lego. Su madre, Mayra, comentó que la idea fue de su esposo que, tras dos meses de trabajo, logró resultados positivos con el disfraz al llevarse el primer lugar en dos concursos diferentes: "Va a probar suerte para ver si ganamos otra vez".

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay
La creatividad, la parte fundamental de cada disfraz.

Lautaro, un joven fanático del anime "Chainsaw Man", se vistió del protagonista con paletas de motosierra en los brazos y un casco que limitaba su visión: "No creo que gane, pero espero estar ahí y disfrutar", dijo con humor, mientras un amigo lo guiaba.

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay
El Anime y los videojuegos, los nuevas temáticas que son parte de Halloween.

El paseo se completó con eventos particulares como un perro pintado como un esqueleto, autos decorados de forma macabra y sets de música que animaron el evento hasta la medianoche.

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay
Las mascotas también tuvieron su oportunidad de brillar por la calle.

La otra cara del evento: comerciantes esperan activar el consumo

Más allá de los festejos, locales gastronómicos y emprendedores aprovecharon la jornada para impulsar ventas con promociones y productos temáticos. La encargada de un bar de la zona señaló: "Aunque esperábamos más gente, el consumo es bueno, con un promedio de 10.000 pesos por persona. Mañana esperamos un movimiento similar o mayor, porque habrá fiestas en boliches y privadas".

Laura, encargada de un restaurante, valoró positivamente el debut del evento: "Hoy es un día muy familiar. Esperamos que el viernes salgan más jóvenes y que explote".

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay
Los comerciantes gastronómicos esperanzados con mejorar las ventas para la noche del 31 de octubre.

En el sector de emprendedores, Fernanda, con su comercio de productos asiáticos y K-Pop, destacó la variedad temática: "Se ha impulsado una ambientación de Halloween que enriquece toda la propuesta de la Ciudad".

