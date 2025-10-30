30 de octubre de 2025
Violento robo a una familia en Lavalle: le llevaron todos los ahorros

Un grupo de falsos policías perpetró un violento robo en Lavalle. Ataron a una mujer y golpearon a un hombre para llevarse una fortuna.

El robo ocurrió en zona de El Vergel, en Lavalle.&nbsp;

El robo ocurrió en zona de El Vergel, en Lavalle. 

 Por Pablo Segura

Una familia de Lavalle sufrió un violento robo en su casa, donde un grupo de delincuentes, haciéndose pasar por policías de investigaciones, irrumpió en el hogar y tras golpear a las víctimas se alzó con más de 4.500 dólares, $1.800.000 en efectivo, una camioneta y otros objetos de valor.

El robo ocurrió este miércoles en una finca ubicada sobre calle Dorrego sin número, en El Vergel, Lavalle, en tanto que los delincuentes escaparon sin ser detenidos.

Ahora la justicia intenta identificar a los sospechosos, en tanto que apuntan al círculo íntimo de las víctimas, entendiendo que, posiblemente, hubo un entregador para perpetrar el robo.

Según fuentes policiales, el robo ocurrió cuando en el interior de la finca estaba una pareja de 64 y 69 años, junto a su hijo de 37.

En un momento determinado, un grupo de falsos policías irrumpió en el inmueble, asegurando que tenían una orden de allanamiento.

Sin embargo, a los pocos minutos de ingresar, uno de los delincuentes amenazó de muerte a las víctimas y las redujo. A la mujer la llevaron a una habitación, donde fue atacada de manos.

Al mismo tiempo, otros de los ladrones comenzaron a golpear al hombre y el hijo de este fue amenazado para que entregara todo el dinero que había en la vivienda.

De esta forma, se alzaron con el dinero y una camioneta Chevrolet S10, dominio AB453JV, propiedad de las víctimas.

Antes de huir, los delincuentes arrebataron los celulares de cada uno de los damnificados y luego sí huyeron a bordo de la camioneta de las víctimas.

Tras el robo, la escena se llenó de policías. Científica, efectivos de la jurisdicción y personal de investigaciones llegó al domicilio para iniciar la investigación.

A los pocos minutos, uno de los móviles que realizaba patrullajes por Lavalle con motivo del robo, encontró la camioneta sustraída, la cual había sido abandonada en calle Eugenio Montenegro, frente al barrio Las Violetas.

El caso es investigado ahora por la fiscalía de robos y hurtos, a cargo de José Manuel García.

