A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Se consagró Reina de la Vendimia en el 2022 y hoy disfruta de uno de los momentos más especiales de su vida, junto a su pareja, Sergio Villegas.

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram

 Por Natalia Mantineo

Hace poco más de un mes, la vida de Natasha Sánchez, Reina de la Vendimia 2022 y sucesora de Mayra Tous, dio un giro maravilloso. A sus 24 años, la joven soberana cumplió uno de sus mayores sueños: ser madre, con la llegada de su primera hija, Josefina, fruto de su relación con su pareja, Sergio Villegas.

La felicidad de Natasha es innegable y, como muchas madres primerizas, no oculta su inmenso amor por la recién llegada en sus redes sociales.

natasha sánchez mamá
La Reina de la Vendimia, Natasha Sánchez, junto a su hija Josefina.

La felicidad de la Reina de la Vendimia

El pasado 16 de octubre, al cumplirse el primer mes de vida de la pequeña, la reina de mandato cumplido compartió un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram que resume este nuevo capítulo de su vida: "Llegaste a llenarnos de amor, un amor inexplicable, a enseñarnos tanto desde el primer día, y a pintar nuestros días de colores Gracias a Dios por traerte a este mundo. Te soñé toda la vida Jose bebé Te amo y amo ser tu mamá."

La publicación no solo cautivó a sus seguidores, sino también a la "familia vendimial". Varias reinas de mandato cumplido y figuras de la Vendimia se sumaron a la noticia, demostrando el aprecio que se le tiene a Natasha.

Entre las soberanas que dejaron sus corazones y buenos deseos estuvieron Alejandrina Funes, actual Embajadora de los mendocinos, Martina Mercol, Sofía Perfumo, Rocío Neila, Julieta Lagos y Giuliana Pilot, entre otras, confirmando que la santarroseña vive un momento pleno, rodeada del amor de su familia y de la gran comunidad vendimial.

Natasha Sánchez, quien deslumbró con su carisma en el Frank Romero Day, hoy lo hace en su rol de mamá, viviendo a pleno la mágica experiencia de la maternidad junto a la pequeña Josefina.

