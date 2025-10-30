30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años en Mendoza

El área de Gestión Judicial Asociada de Familia (GE.JU.A.F.) de Maipú, en la provincia de Mendoza, difundió una convocatoria de guarda con fines de adopción.

Mendoza: buscan familias para la adopción de dos adolescentes.

Foto: Cristian Lozano

Según se indica en el comunicado, el Registro Provincial de Adopción está buscando personas que quieran ser y hacer familia con dos hermanas "C" y "M", quien no quiere cumplir sus 17 años en el hogar el próximo año. Las menores quieren permanecer juntas porque "ya las separaron de otra hermana".

A la más pequeña, "C", le gusta peinar y dibujar, mientras que "M" disfruta de bailar y los juegos de mesa, indica la convocatoria. Las adolescentes esperan encontrar una familia que no las trate mal, que sean divertidos y que les gusten los perros y gatos. Desean "que las quieran y las escuchen. Les gustaría salir de viaje y que juntos armen los planes porque "M" es muy ansiosa", agrega.

Asimismo, se detalla que las pequeñas "sueñan con sus habitaciones, sus colores favoritos negro, rosado y rojo y con una familia de abuelos, tíos, primos y hermanos o hermanas".

"Dibujan y construyen este relato entre las dos, finalizando con un claro mensaje: 'Los esperamos con emociones'".

Contacto para la adopción

La familia que desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo r[email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.

