Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años en Mendoza

La Justicia busca una familia para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años. El área de Gestión Judicial Asociada de Familia (GE.JU.A.F.) de Maipú de la provincia de Mendoza difundió la convocatoria.
Según se indica en el comunicado, el Registro Provincial de Adopción está buscando personas que quieran ser y hacer familia con dos hermanas "C" y "M", quien no quiere cumplir sus 17 años en el hogar el próximo año. Las menores quieren permanecer juntas porque "ya las separaron de otra hermana".
A la más pequeña, "C", le gusta peinar y dibujar, mientras que "M" disfruta de bailar y los juegos de mesa, indica la convocatoria. Las adolescentes esperan encontrar una familia que no las trate mal, que sean divertidos y que les gusten los perros y gatos. Desean "que las quieran y las escuchen. Les gustaría salir de viaje y que juntos armen los planes porque "M" es muy ansiosa", agrega.
Asimismo, se detalla que las pequeñas "sueñan con sus habitaciones, sus colores favoritos negro, rosado y rojo y con una familia de abuelos, tíos, primos y hermanos o hermanas".
"Dibujan y construyen este relato entre las dos, finalizando con un claro mensaje: 'Los esperamos con emociones'".
La familia que desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo r[email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.