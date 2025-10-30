Día del escudo de la Provincia de Mendoza: historia y patrimonio que podés conocer

Este 30 de octubre se celebra el Día del escudo de la Provincia de Mendoza . Para la ocasión, Sitio Andino dialogó con la Lic. Elsa Rodríguez , Jefa de Patrimonio Cultural de Ciudad, quien nos contó su historia y dónde se puede apreciar.

Según la información aportada por la Lic. Elsa Rodríguez, el primer escudo de la Provincia de Mendoza fue diseñado por las autoridades mendocinas en 1821 , un año después de la separación de las Provincias de Cuyo y la adquisición de la autonomía local. Con el tiempo, el escudo provincial tuvo numerosos diseños, hasta que sus características definitivas se fijaron oficialmente mediante la Ley N° 1450 de 1941 , modificada posteriormente por la Ley N° 5454 de 1989.

Hoy, 30 de octubre, es el Día del escudo de la Provincia de Mendoza

Este escudo oficial es de forma ovalada, dividido en un cuartel superior azul y uno inferior blanco. El campo blanco contiene dos brazos desnudos entrelazados que sostienen una pica con el gorro frigio de color gules, además de una cornucopia que derrama frutos de la tierra y claveles del cerro. En la parte superior, tiene un sol meridiano con dieciocho rayos flamígeros y rectos alternados simétricamente, y está rodeado por dos ramas de laurel que se cruzan en la parte inferior, atadas con un lazo celeste y blanco.

En relación con algunos de los escudos que se encuentran en distintos puntos del territorio , Rodríguez detalló: "Podríamos referenciar el escudo que está en la explanada de la Casa de Gobierno sobre Virgen del Carmen de Cuyo. Suelen llamar la atención también detalles de algunos edificios, por ejemplo el escudo que está grabado en piedra sobre la esquina de Colón y calle Infanta Mercedes de San Martín, en el Correo Argentino. Otro está ubicado en la esquina de Patricia Mendocinas y Rivadavia, realizado en metal y bronce. Los escudos más visitados por los turistas son los que se ostentan en el monumento del Cerro de la Gloria y, por supuesto, el escudo lumínico de la Plaza Independencia".

escudo provincial en Mendoza Algunos de los escudos que podemos encontrar en distintos puntos de Mendoza

En lo que respecta al escudo provincial que se encuentra en la Plaza Independencia, aportó que, íntimamente ligado a la Fiesta de la Vendimia, tuvo su origen en 1937, cuando fue conseguido en calidad de préstamo de la Capital Federal para ser utilizado en la ornamentación de la segunda edición de la fiesta. Se trataba de un gran escudo que fue instalado inicialmente en los Caballitos de Marly, a la entrada del Parque General San Martín, e inaugurado el 20 de marzo de 1937. Pocos años después, se decidió donarlo a la Comuna de Mendoza. Finalmente, en 1942, el escudo fue reubicado a su emplazamiento actual en el prado oeste de la Plaza Independencia, argumentando que dificultaba el tránsito en su ubicación original.

Miércoles 29 de Octubre de 2025, escudo provincial en Plaza Independencia Mendoza El escudo lumínico de la Plaza Independencia es de lo más elegido por los turistas Foto: Cristian Lozano

"Son 16 metros de altura y tiene aproximadamente 6 metros y medio de ancho. El peso es de dos toneladas y media. Y tiene toda una serie de instalaciones subterráneas en la plaza para que pueda funcionar el escudo, que le proveen de la energía eléctrica", explicó la Jefa de Patrimonio Cultural de Ciudad.

Posteriormente, agregó: "Se reemplazaron los focos que tenía originalmente por un hilo de luz y después por elementos LED. En cuanto al mantenimiento, eso es permanente; se hace un mantenimiento mensual y, a veces, trimestral, según las épocas del año".

Martes 28 de Octubre de 2025, escudo provincial en Plaza Independencia Mendoza El escudo lumínico de la Plaza Independencia Foto: Cristian Lozano

El escudo de la Provincia de Mendoza no solo representa la identidad y autonomía de la región, sino que también se ha convertido en un emblema presente en la vida de los mendocinos y en los recorridos turísticos de la ciudad. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.