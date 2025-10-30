DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible. Imagen generada con IA

En el marco de la segunda jornada del foro de minería , Argentina Mining 2025 , el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar , presentó las acciones que lleva adelante la provincia de Mendoza para alinear su sistema educativo con la matriz productiva y la transición energética.

Durante la exposición, los dos ejes centrales destacados por el titular de la DGE fueron la sostenibilidad en el ámbito escolar y la formación profesional minera flexible.

Evaluación La DGE fortalece la lectura de los alumnos con el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora

La Dirección General de Escuelas presente en el foro de Argentina Mining Cuyo 2025.

Desde que asumió como Ministro de Educación, García Zalazar enmarcó las políticas educativas dentro del compromiso asumido por Argentina en el Acuerdo de París para combatir el cambio climático.

Durante el foro, el funcionario destacó que, ante la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y migrar de los combustibles fósiles a la energía eléctrica, Mendoza busca "predicar con el buen ejemplo" desde el sector educativo.

Para ello, la DGE lanzó un ambicioso plan de inversión para la instalación de paneles solares (denominados "patios solares") en los techos de las escuelas.

Doble impacto: la iniciativa persigue un doble objetivo, por un lado contribuir a la transición energética consumiendo energía limpia para el funcionamiento de los edificios y, por el otro, generar un aporte sustancial en la reducción de GEI .

Resultados y proyecciones: el plan inicial contempla 100 de los 1.610 edificios escolares, priorizando aquellos con mayor consumo. Ante esto, el funcionario destacó que "con las primeras 20 escuelas instaladas, el seguimiento online registró una reducción de emisiones de carbono equivalente a la plantación de 1.000 árboles en solo tres meses . La meta es expandir el programa a los 1.600 edificios".

Formación práctica: además del beneficio ambiental, el programa se integra al currículo. Los jóvenes de las escuelas técnicas realizan pasantías con las empresas instaladoras, capacitándose en el manejo, control, instalación, mantenimiento y seguimiento de los paneles, preparándolos para un oficio con alta demanda.

paneles solares en escuelas.jpg Hasta el momento, 20 son las instituciones en la que la Dirección General de Escuelas ha instalado paneles solares.

Formación minera flexible y a medida de la demanda laboral

Ante la creciente necesidad de minerales para tecnologías de transición (vehículos eléctricos, cargadores, paneles solares), García Zalazar subrayó que Mendoza debe generar mano de obra especializada para el sector minero.

Ante esto, la respuesta de la DGE es un sistema de "educación flexible" que se adapte rápidamente a los requerimientos del sector productivo.

Trayectos de formación profesional (TFP): la columna vertebral de esta oferta son los cursos de corta duración (entre 6 meses y 1 año) , que ofrecen certificaciones específicas demandadas por las empresas. Estos TFP permiten una inserción laboral rápida, sin requerir carreras universitarias de larga duración.

Respuesta rápida y relevamiento: el sistema educativo realiza un relevamiento constante de las necesidades por cluster geográfico (Sur, Este, entre otros). Al contar con un feedback directo del sector privado, la DGE tiene la capacidad de abrir y cerrar formaciones para asegurar la empleabilidad inmediata de los egresados y evitar la sobresaturación de perfiles.

Capacitación docente y secundarias técnicas: la provincia ya cuenta con Escuelas Secundarias Técnicas Mineras y ha capacitado a más de 1.100 docentes en cursos de geología para que tengan un conocimiento acabado de los minerales, el proceso de extracción y los productos finales, asegurando la calidad de la enseñanza.

image.png Mendoza ha capacitado a más de 1.100 docentes en cursos de Geología.

Articulación público-privada para la lnserción laboral

Un modelo destacado de esta flexibilidad es la colaboración con el sector privado, como la experiencia con la Fundación Tassaroli en San Rafael:

Centro de formación: el centro capacita a estudiantes en metalmecánica aplicada a la minería.

Pasantías y empleo: los alumnos realizan pasantías en la empresa y, posteriormente, acceden al Programa Enlace del Gobierno Provincial. Este programa paga una parte del salario del pasante durante los primeros seis meses, funcionando como un período de prueba subsidiado por el Estado que facilita la inserción laboral definitiva e inmediata de los jóvenes.

Embed En #Mendoza, la educación acompaña el crecimiento de la minería con formación técnica, profesional y continua.



Desde tecnicaturas específicas hasta capacitaciones para docentes, trabajadores y profesionales, estamos preparando talento local para una minería moderna, segura y… pic.twitter.com/P77ytBPMX6 — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) October 30, 2025

Con estas acciones, Mendoza posiciona a su sistema educativo como un pilar estratégico para la transición energética y el desarrollo económico, garantizando que tanto la infraestructura (escuelas) como el capital humano estén preparados para las demandas del futuro.