30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¡Increíble!

Quini 6 repartió premios millonarios: cuánto ganaron los afortunados y los pozos que quedan

El último sorteo del Quini 6 tuvo nuevos ganadores y dejó pozos millonarios sin repartir. Enterate cuánto se llevaron y qué pasó con los premios acumulados.

Quini 6 repartió premios millonarios: cuánto ganaron los afortunados y los pozos que quedan

Quini 6 repartió premios millonarios: cuánto ganaron los afortunados y los pozos que quedan

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3317 del Quini 6, realizado el miércoles 29 de octubre, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad "Siempre Sale". Te contamos cuál fue el premio oficial que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

Quini 6 (2)
A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

Cómo jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas, con un pozo acumulado superior a $7.500.000.000. En todo el país, se registraron cerca de 1.200.000 apuestas, demostrando el gran interés que despierta este juego de azar.

Lee además
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3317 del miércoles 29 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3317 del miércoles 29 de octubre
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3316 del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3316 del domingo 26 de octubre

En la modalidad Siempre Sale, donde se puede ganar con seis, cinco o cuatro aciertos, los números favorecidos fueron: 00 - 10 - 15 - 16 - 25 - 27. Gracias a esto, 25 afortunados se llevaron $10.517.997, convirtiéndose en los nuevos millonarios de Argentina.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre

  • Tradicional

17 - 23 - 35 - 37 - 39 - 43

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $650.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 18 ganadores, que se llevarán $1.498.017,50 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 865 ganadores, que se llevarán $ 9351,79 cada uno.

  • La Segunda

00 - 03 - 29 - 32 - 35 - 39

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.581.574.649 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 20 ganadores, que se llevarán $1.348.215,75 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 774 ganadores, que se llevarán $10.451,28 cada uno.

  • Revancha

08 - 11 - 17 - 22 - 37 - 39

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $4.727.518.047 para el próximo sorteo.

  • Siempre Sale Quini 6

00 - 10 - 15 - 16 - 25 - 27

Hubo 23 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $10.517.997 cada uno.

  • Pozo Extra

Hubo 380 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $342.105

Quini 6 (2).jpg
Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: cuánto ganaron los últimos apostadores y qué pasó con los pozos millonarios

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

El Telekino acumula $3.400 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años en Mendoza

Día del escudo de la Provincia de Mendoza: historia y patrimonio que podés conocer

A 65 años del nacimiento de Diego Maradona: del potrero al mito del fútbol argentino

LO QUE SE LEE AHORA
Día del escudo de la Provincia de Mendoza: historia y patrimonio que podés conocer
Efemérides

Día del escudo de la Provincia de Mendoza: historia y patrimonio que podés conocer

Las Más Leídas

La planta de Jugos Australes 
Conflicto vitivinícola

La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino. 
Argentina Mining Cuyo 2025

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible. Imagen generada con IA
Argentina Mining 2025

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Por Natalia Mantineo
El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Por Pablo Segura
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Por Celeste Funes