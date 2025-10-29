Tras el cierre, subastan todos los bienes de la fábrica de papas fritas Gonzalo

Tras el cierre, subastan la totalidad de los bienes de la fábrica de papas fritas Gonzalo.

En una medida que marca el final de una era para la industria de snacks local, el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Provincia de Mendoza dispuso la subasta pública del 100 % de la fábrica de papas fritas “Gonzalo Artículos de Copetín SRL (ad corpus)”, en tanto que la venta incluye la fábrica, sus inmuebles, la maquinaria, el equipamiento y la marca registrada.

La convocatoria establece que la subasta online se realizará el viernes 7 de noviembre a las 11:00 hs , con una base de $280 millones . Los interesados podrán participar mediante las plataformas www.manuchasubastas.com.ar y www.superbid.com.ar , en modalidad completamente electrónica.

Previo al remate, se realizó este miércoles una visita para exhibir los bienes , con el objetivo de que potenciales postores inspeccionen los inmuebles y activos de la venta.

La venta comprende dos inmuebles ubicados en el distrito Dorrego del Departamento de Guaymallén: uno en calle Berutti 182 , superficie de 283 m², y otro en calle Juan Agustín Maza 796 , planta de elaboración con superficie cubierta de 333 m².

fabrica de papas fritas gonzalo.jpg Tras 70 años de actividad, subastan la fábrica de papas "Gonzalo" Foto: Yemel Fil

Además de los vehículos, mobiliario y sistemas de seguridad, el lote incluye la maquinaria industrial para la producción de papas fritas y snacks, tales como selladoras, balanzas, compresoras y demás equipamiento especializado. También se subasta la marca registrada “Gonzalo Snacks” (Boletín de Marcas 10175-27, Clase 29).

La empresa, con más de 70 años de trayectoria en la Provincia de Mendoza, cesó sus actividades en diciembre de 2024, dejando sin empleo a 24 familias que reclamaron cobro de sueldos e indemnizaciones pendientes.

Según los ex trabajadores, la planta sigue “totalmente operativa” y el remate es su esperanza para recuperar parte de lo adeudado.

La subasta de esta fábrica de snacks y papas fritas —un icono local— pone de relieve la crisis que enfrentan industrias alimenticias de escala regional.