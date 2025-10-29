Guaymallén y Junior Achievement impulsan el emprendedurismo juvenil en la provincia

Este miércoles se dio inicio en Guaymallén a la 22ª edición del Foro de Emprendedores de Cuyo , un evento que se consolida como uno de los encuentros más importantes de formación, motivación e inspiración para jóvenes de toda la región.

Organizado por Junior Achievement Argentina , con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaymallén , el Foro reunió a más de 350 estudiantes de nivel secundario , provenientes de 26 escuelas públicas y privadas de la provincia.

Durante toda la jornada, los jóvenes participaron de charlas inspiradoras , paneles con cada emprendedor , y actividades lúdicas y de reflexión , que buscan despertar en ellos el espíritu emprendedor , la curiosidad y la confianza en sus propias capacidades .

El evento contó con la participación de empresarios, referentes del mundo del trabajo, líderes de innovación y tecnología , quienes compartieron sus experiencias y brindaron herramientas concretas para pensar el futuro laboral y profesional de los jóvenes.

El Foro propone vincular educación, trabajo y comunidad, promoviendo valores como el esfuerzo, la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo, pilares fundamentales para construir una sociedad más participativa y sostenible.

image

Un mensaje inspirador de Marcos Calvente, desde la experiencia

Durante el encuentro, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se dirigió a los jóvenes compartiendo su propia historia y recordó su paso por los programas de Junior Achievement:

“En mis últimos años de secundaria hice todos los programas que tenía disponible esta ONG para capacitarme, porque tenía, como ustedes, un sueño vinculado a mi vocación. Yo soy ingeniero y estudiaba en un colegio técnico, pero ya visualizaba un rumbo para el desempeño de mi profesión. Junior fue la institución que me dio las primeras herramientas para lo que finalmente logré: gerenciar proyectos de ingeniería y cumplir ese sueño”, expresó.

image

“Ahora, como intendente, me parece muy importante participar de este tipo de encuentros, porque permiten visibilizar las herramientas necesarias para desarrollar competencias que no solo son claves para la vida personal, sino también para crecer como sociedad. El emprendedurismo, el trabajo en equipo, el compromiso con el estudio y con el trabajo son pilares fundamentales para que nuestra comunidad mejore”, agregó.

Asimismo, Calvente destacó el rol activo de Guaymallén en el impulso del emprendedurismo joven, asegurando que el municipio cuenta con políticas concretas y programas de apoyo para acompañar a quienes deciden transformar sus ideas en proyectos.

image

Guaymallén, epicentro del talento joven

Una vez más, el departamento fue sede del Foro de Emprendedores de Cuyo, reafirmando su compromiso con la educación, el empleo joven y el desarrollo del talento local.

“Celebro enormemente esta convocatoria —cerró el intendente—, con más de 350 jóvenes que vienen a desarrollar sus sueños e iniciativas. Gracias a Junior Achievement y al Club Unión por permitirnos ser nuevamente el epicentro de este espacio de crecimiento para los jóvenes. Les deseo una excelente jornada a todos”.

Participaron además autoridades de Junior Achievement Argentina, como Laura Hunau y Camilo de Lillo; el ministro de Educación de la Provincia, Tadeo García Zalazar; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; junto a empresarios y destacados emprendedores que acompañaron la jornada.