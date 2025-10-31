31 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
no hay detenidos

Las dudas que intenta despejar la justicia por el homicidio de Las Heras

La justicia intenta esclarecer el móvil del homicidio de un hombre de 44 años en una casa de Las Heras. Por ahora, no hay detenidos.

El lugar donde fue hallado Ríos. El homicidio ocurrió el jueves.&nbsp;

El lugar donde fue hallado Ríos. El homicidio ocurrió el jueves. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La justicia reúne pruebas, testimonios y pericias para intentar avanzar en la investigación del homicidio de Daniel Alfredo Ríos, un hombre de 44 años que fue hallado asesinado en una casa de El Algarrobal, Las Heras y por cuyo caso, por ahora el móvil es una verdadera incógnita.

Casi descartado el robo -no había ningún faltante-, ni tampoco una venganza por temas previos -el hombre no tenía enemigos-, los detectives apuntan a un posible encuentro sexual con una mujer.

Lee además
Científica trabaja en la escena del presunto homicidio, en Las Heras. 
tenía 44 años

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil
El juez Ariel Hernández dio a conocer la sentencia
Fallo judicial

La Justicia de San Rafael dictó penas de hasta 33 años a los culpables del homicidio de Luciano Gómez

Es que un vecino de la víctima aseguró haber visto a Ríos llegar a su casa en su moto, en horas de la madrugada del jueves, acompañado de una mujer. Nadie sabe quién es esa mujer, por lo que la justicia apunta que algo ocurrió en el hogar que desencadenó el crimen.

Las dudas que intenta despejar la justicia por el homicidio de Las Heras

Según trascendió, Ríos fue hallado con un cinturón en el cuello y con golpes en el rostro y tórax. Se cree que la causa de muerte fue por asfixia.

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras
El móvil del homicidio es una incógnita.

El móvil del homicidio es una incógnita.

Ahora bien, los investigadores pudieron confirmar que al hombre no le robaron ningún objeto de valor, y en la escena había distintos materiales para sustraer. “Si querían, robaban”, resumió una alta fuente judicial.

Además, sorprende a los investigadores que el hombre tenía diagramado su jornada de jueves, debido a que se había comprometido en llevar a sus hijas a la escuela. Justamente al no buscarlas, fue que la familia lo halló sin vida.

El fiscal a cargo de la causa, Gustavo Pirrello, espera tener en las próximas horas una serie de pericias de suma importancia, entre ellas, el informe de Científica.

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras

El homicidio de Ríos ocurrió en una casa del barrio Portal de El Algarrobal, en Las Heras, durante la madrugada de este jueves.

La víctima fue encontrada sin vida en su casa de la manzana J y por estas horas la justicia intenta esclarecer el crimen.

Por el momento no hay detenidos. En tanto que el primer objetivo de los detectives es identificar a la mujer mencionada por los testigos.

Temas
Seguí leyendo

Fin de una causa histórica: la Justicia sobreseyó a Cristian Graf por el crimen que Fernández Lima

Los tres acusados del homicidio de Luciano Gómez fueron declarados culpables por homicidio simple agravado

Recta final en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez en San Rafael

Elevan a juicio el caso del joven que obligó a su ex pareja embarazada a tomar té de ruda

Juicio por el homicidio de Luciano Gómez: el duro relato de los médicos forenses

Denuncian al sitio "Varones Unidos", asociado a Pablo Laurta, por promover violencia de género digital

Nuevas declaraciones en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez: "Lo que le hicieron es inhumano"

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Tristeza por la muerte de un empleado de IMPSA en un terrible accidente vial en Guaymallén. 
tenía 47 años

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Las Más Leídas

Tristeza por la muerte de un empleado de IMPSA en un terrible accidente vial en Guaymallén. 
tenía 47 años

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Parte de los estupefacientes incautados en Las Heras. 
allanamiento

Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

Científica trabaja en la escena del presunto homicidio, en Las Heras. 
tenía 44 años

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Te Puede Interesar

El lugar donde fue hallado Ríos. El homicidio ocurrió el jueves. 
no hay detenidos

Las dudas que intenta despejar la justicia por el homicidio de Las Heras

Por Pablo Segura
Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza

Por Natalia Mantineo
En un trabajo conjunto, se realizaron doce allanamientos y se secuestró droga y armas.
Megaoperativo

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales