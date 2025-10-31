Las dudas que intenta despejar la justicia por el homicidio de Las Heras

El lugar donde fue hallado Ríos. El homicidio ocurrió el jueves.

La justicia reúne pruebas, testimonios y pericias para intentar avanzar en la investigación del homicidio de Daniel Alfredo Ríos, un hombre de 44 años que fue hallado asesinado en una casa de El Algarrobal, Las Heras y por cuyo caso, por ahora el móvil es una verdadera incógnita.

Casi descartado el robo -no había ningún faltante-, ni tampoco una venganza por temas previos -el hombre no tenía enemigos-, los detectives apuntan a un posible encuentro sexual con una mujer.

Es que un vecino de la víctima aseguró haber visto a Ríos llegar a su casa en su moto, en horas de la madrugada del jueves, acompañado de una mujer. Nadie sabe quién es esa mujer, por lo que la justicia apunta que algo ocurrió en el hogar que desencadenó el crimen.

Según trascendió, Ríos fue hallado con un cinturón en el cuello y con golpes en el rostro y tórax. Se cree que la causa de muerte fue por asfixia.

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras El móvil del homicidio es una incógnita. Foto: Cristian Lozano

Ahora bien, los investigadores pudieron confirmar que al hombre no le robaron ningún objeto de valor, y en la escena había distintos materiales para sustraer. “Si querían, robaban”, resumió una alta fuente judicial.

Además, sorprende a los investigadores que el hombre tenía diagramado su jornada de jueves, debido a que se había comprometido en llevar a sus hijas a la escuela. Justamente al no buscarlas, fue que la familia lo halló sin vida.

El fiscal a cargo de la causa, Gustavo Pirrello, espera tener en las próximas horas una serie de pericias de suma importancia, entre ellas, el informe de Científica.

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras Foto: Cristian Lozano

El homicidio de Ríos ocurrió en una casa del barrio Portal de El Algarrobal, en Las Heras, durante la madrugada de este jueves.

La víctima fue encontrada sin vida en su casa de la manzana J y por estas horas la justicia intenta esclarecer el crimen.

Por el momento no hay detenidos. En tanto que el primer objetivo de los detectives es identificar a la mujer mencionada por los testigos.