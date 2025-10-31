Un incendio destruyó 20 cabañas en un camping de El Carrizal

Tremendo incendio en un camping de El Carrizal.

Un incendio de importantes dimensiones causó pérdidas totales en al menos 20 cabañas de un camping de El Carrizal, del lado de Rivadavia, donde varias dotaciones de bomberos debieron trabajar durante horas de la madrugada para sofocar las llamas.

El siniestro se inició cerca de las 22.30 del jueves en el camping Shangri-La (ex YPF) , y por estas horas los peritos intentan determinar cuál fue el motivo del incendio.

Por esto, en la mañana de hoy, bomberos y peritos trabajarán en la escena del hecho para avanzar en la investigación judicial del caso.

Según fuentes policiales, a las 22.30 se recibió la notificación del siniestro y cuando los bomberos llegaron al predio se encontraron con llamas de varios metros.

A partir de allí comenzó un largo trabajo para sofocar todo el incendio. La situación se complicó en demasía debido a que todas las cabañas eran de madera y cada una de ellas contaba con garrafas, por lo que durante varios minutos hubo explosiones.

Finalmente, las pérdidas fueron totales en al menos 20 cabañas del predio.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos confirmaron que sofocaron el incendio, para luego realizar tareas de enfriamiento.