Susto por un incendio a metros de una estación de servicio de Luján de Cuyo

Un incendio en un camión que estaba estacionado a metros de una estación de servicio de Agrelo, Luján de Cuyo, causó susto y obligó a bomberos a realizar una rápida intervención para sofocar las llamas en el transporte de cargas, en tanto que el conductor sufrió lesiones.

Todo ocurrió a las 7.30 de este domingo en la estación de servicio Pedriel I, en Luján de Cuyo , donde había quedado estacionado un camión que transportaba harina de pescado.

El fuego afectó en parte al transporte y los bomberos tuvieron que intervenir de urgencia. El conductor, un hombre de 37 años, debió ser internado por una lesión en el ojo izquierdo.

El incendio se originó a las 7.30 de este domingo . Varios llamados ingresaron al 911 para alertar sobre un camión que se estaba prendiendo fuego, a metros de una estación de servicio.

Hasta ese lugar llegaron bomberos voluntarios de Luján de Cuyo y personal de la Comisaría 48 de Agrelo. Los uniformados lograron controlar la situación y evitaron un desenlace peor.

Según fuentes policiales, el fuego se habría iniciado por un sobrecalentamiento del sistema de frenos de la rueda, causando daños en la lona que tapa la carga del trailer, también en las cuatro ruedas del lateral derecho y parte del techo.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.