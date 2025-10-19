19 de octubre de 2025
Susto en Tunuyán: se incendió un galpón y un depósito durante la madrugada

Bomberos y personal policial trabajaron para controlar el fuego y evitar su propagación. Un vecino debió ser asistido por hipertensión.

Foto: Bomberos Voluntarios Tunuyán / IG
 Por Celeste Funes

Un incendio de grandes proporciones se registró durante la madrugada de este domingo en la calle Francisco Delgado s/n, en la zona del ex galpón de Rinaldi, en el departamento de Tunuyán.

Cerca de la 1:45, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el fuego que afectaba por completo un galpón y un depósito. De inmediato, personal policial y de Bomberos Voluntarios de la comuna se desplazó al lugar y trabajó intensamente para controlar las llamas.

Las dotaciones lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara a viviendas cercanas. Según informaron las autoridades, no se registraron víctimas fatales, aunque un vecino identificado como M.A.R. (48) debió ser asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) tras sufrir un cuadro de hipertensión producto de la tensión del momento.

Según información oficial, una de las damnificadas es una joven de 25 años identificada como F.M.M. Por orden de la fiscal Mariela Secondini, se dispuso una consigna policial en el lugar hasta que se realicen las pericias correspondientes por parte del personal de Bomberos y se formalice la denuncia por parte de los propietarios.

El fuego dejó pérdidas materiales totales, y las causas del siniestro aún están siendo investigadas.

