Manejaban ebrios en plena veda electoral en Luján de Cuyo y Ciudad

La veda electoral generó controles viales en Luján de Cuyo y Ciudad de Mendoza.

La Policía de Mendoza sorprendió a dos automovilistas que manejaban con un avanzado estado de alcoholemia en plena veda electora, en dos procedimientos realizados en Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza.

En ambos casos, los hombres que manejaban arrojaron resultados muy por encima de lo permitido para conducir , al ser sometidos al control de alcoholemia correspondiente.

De esta forma , los dos quedaron demorados, a disposición de la justicia y sometidos a un proceso contravencional.

El primero de los casos ocurrió a las 20.30 del sábado en Roque Saenz Peña y Los Cerezos, en Luján de Cuyo, donde efectivos de la Policía de Mendoza realizaban un control vial de rutina.

Al detener la marcha de un Fiat Vivace, los uniformados le pidieron la documentación al conductor, un hombre de 31 años. Luego, al realizar el control de alcoholemia, el mismo arrojó resultado 1,4 gramos de alcohol en sangre.

Ya en horas de la madrugada fue el otro procedimiento, esta vez, en Avenida Champagnat y Dr. Leloir, en Ciudad.

Allí personal de Tránsito Municipal controló a un vehículo VW Golf, que manejaba un joven de 26 años.

Este joven, al ser sometido al control de alcoholemia, arrojó 1,95 gramos de alcohol en sangre, por lo que se le inició un proceso contravencional.

En ambos casos, los conductores deberán afrontar multas que superan los dos millones de pesos.