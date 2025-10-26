26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
multados

Manejaban ebrios en plena veda electoral en Luján de Cuyo y Ciudad

Dos hombres fueron sorprendidos manejando ebrios y el control de alcoholemia arrojó resultado positivo. Los hechos fueron en Luján de Cuyo y Ciudad de Mendoza.

La veda electoral generó controles viales en Luján de Cuyo y Ciudad de Mendoza.

La veda electoral generó controles viales en Luján de Cuyo y Ciudad de Mendoza.

Prensa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza sorprendió a dos automovilistas que manejaban con un avanzado estado de alcoholemia en plena veda electora, en dos procedimientos realizados en Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza.

En ambos casos, los hombres que manejaban arrojaron resultados muy por encima de lo permitido para conducir, al ser sometidos al control de alcoholemia correspondiente.

Lee además
Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Luján de Cuyo celebra una nueva fiesta vendimial.
Espíritu vendimial lujanino

Luján de Cuyo vive una Vendimia con récord de participación en sus fiestas distritales

De esta forma, los dos quedaron demorados, a disposición de la justicia y sometidos a un proceso contravencional.

Manejaban ebrios en plena veda electoral en Luján de Cuyo y Ciudad

El primero de los casos ocurrió a las 20.30 del sábado en Roque Saenz Peña y Los Cerezos, en Luján de Cuyo, donde efectivos de la Policía de Mendoza realizaban un control vial de rutina.

Al detener la marcha de un Fiat Vivace, los uniformados le pidieron la documentación al conductor, un hombre de 31 años. Luego, al realizar el control de alcoholemia, el mismo arrojó resultado 1,4 gramos de alcohol en sangre.

Ya en horas de la madrugada fue el otro procedimiento, esta vez, en Avenida Champagnat y Dr. Leloir, en Ciudad.

Allí personal de Tránsito Municipal controló a un vehículo VW Golf, que manejaba un joven de 26 años.

Este joven, al ser sometido al control de alcoholemia, arrojó 1,95 gramos de alcohol en sangre, por lo que se le inició un proceso contravencional.

En ambos casos, los conductores deberán afrontar multas que superan los dos millones de pesos.

Temas
Seguí leyendo

Luján de Cuyo instala 9 mil micromedidores para mejorar el servicio de agua potable

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental: en qué consiste

Luján de Cuyo fue sede del programa educativo "Energía Argentina"

Luján de Cuyo aprobó facilidades de pago de multas para jubilados y pensionados

Grave accidente vial de un taxista en Luján de Cuyo

Accidente vial en Luján de Cuyo: una adolescente cayó de un camión de flores y sobrevivió

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Luján de Cuyo en octubre 2025

Conducía alcoholizado por Luján de Cuyo, cruzó de carril y causó un choque: hay dos heridos

LO QUE SE LEE AHORA
Trágico accidente vial en Misiones.
Madrugada trágica

Tragedia en Misiones: cinco muertos y varios heridos tras un choque entre un colectivo y un auto

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones
Atención

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Te Puede Interesar