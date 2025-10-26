26 de octubre de 2025
Tragedia en Misiones: ya son nueve los muertos por un accidente vial

Un colectivo chocó, desbarrancó y cayó a un río en Misiones. El accidente vial dejó a decenas de heridos.

Al menos nueve personas murieron y más 30 resultaron heridas como consecuencia de un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones, en tanto que varios de los lesionados eran asistidos de urgencia en distintos hospitales, debido a la gravedad de las heridas.

Según se informó, el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento nueve muertes, seis hombres y tres mujeres, y 31 heridos de distintas consideraciones, dos de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas.

Ante este escenario, donde el operativo se centra sobre el arroyo, las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas y que, entre las víctimas fatales, se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros.

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este domingo en Ruta 14 de Misiones

Aunque por el momento no trascendieron los motivos del accidente, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla, lo que redujo la visibilidad.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica.

"La empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes", pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

