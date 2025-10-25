Conductor ebrio perdió el control y terminó en un canal en Maipú

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 05:20, un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y protagonizó un accidente vial en la intersección de calle Urquiza con la Rotonda de Gómez, en Maipú.

Los detalles del accidente vial en Maipú Según fuentes oficiales, un llamado al 911 informó sobre un accidente de tránsito que involucró a un vehículo FIAT Cronos, conducido por un sujeto (Leandro M. de 25 años) en aparente estado de ebriedad, quien terminó cayendo a un canal.

Personal policial y de tránsito municipal se desplazó al lugar. Al arribar, se constató que el rodado circulaba por calle Gómez, en dirección Este-Oeste, y al llegar a la rotonda perdió el control, colisionó contra el cordón y cayó a la acequia.

Se realizó el control de alcoholemia, arrojando un resultado positivo de 2,08 g/L. El conductor fue trasladado a la Subcomisaría Coquimbito y notificado del Artículo 67 Bis de la Ley 9099. El vehículo quedó secuestrado, e intervino el Juzgado Contravencional de Turno.

