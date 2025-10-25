25 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Alcohol al volante

Conductor ebrio perdió el control y terminó en un canal en Maipú

Esta madrugada, un conductor ebrio perdió el control y sufrió un accidente vial en el departamento de Maipú. Conocé todos los detalles del hecho.

Conductor ebrio perdió el control y terminó en un canal en Maipú

Conductor ebrio perdió el control y terminó en un canal en Maipú

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 05:20, un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y protagonizó un accidente vial en la intersección de calle Urquiza con la Rotonda de Gómez, en Maipú.

Los detalles del accidente vial en Maipú

Según fuentes oficiales, un llamado al 911 informó sobre un accidente de tránsito que involucró a un vehículo FIAT Cronos, conducido por un sujeto (Leandro M. de 25 años) en aparente estado de ebriedad, quien terminó cayendo a un canal.

Lee además
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Accidente doméstico

Tragedia en Maipú: una niña de 2 años perdió su brazo
Una distinción con aroma a madera: Maipú, Capital del Aceto Balsámico
Sabor con historia

Maipú fue declarada Capital del Aceto Balsámico: orgullo mendocino con sabor a Módena

Personal policial y de tránsito municipal se desplazó al lugar. Al arribar, se constató que el rodado circulaba por calle Gómez, en dirección Este-Oeste, y al llegar a la rotonda perdió el control, colisionó contra el cordón y cayó a la acequia.

Se realizó el control de alcoholemia, arrojando un resultado positivo de 2,08 g/L. El conductor fue trasladado a la Subcomisaría Coquimbito y notificado del Artículo 67 Bis de la Ley 9099. El vehículo quedó secuestrado, e intervino el Juzgado Contravencional de Turno.

Temas
Seguí leyendo

El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre

Robo en Maipú: asaltaron una quiniela y se llevaron la recaudación

Balonmano en Mendoza: un deporte en ascenso y que exporta a los mejores jugadores

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025

Nacional A balonmano: UNCuyo y Maipú arrancaron con derrotas en Córdoba

Los tres acusados del homicidio de Luciano Gómez fueron declarados culpables por homicidio simple agravado

Recta final en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez en San Rafael

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Las Más Leídas

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La Lepra lo cerró desde los doce pasos.
dale lepra

¡Historia posta! Independiente Rivadavia le ganó a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre EN VIVO
juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre

Te Puede Interesar

El medicamento gemelo de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar.
Salud

El medicamento "gemelo" de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

Por Sitio Andino Política