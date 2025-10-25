General Alvear: murió un hombre tras una caída de 10 metros desde un molino

Por Luis Calizaya







En las primeras horas del sábado, en lo que debía ser una nueva jornada de trabajo, un hombre de 51 años murió trágicamente en su campo de Bowen, General Alvear. El hecho ocurrió cuando, al subirse a un molino para detener sus aspas debido al intenso viento, perdió el equilibrio, cayó desde unos 10 metros de altura y falleció en el acto.

Tragedia en General Alvear: cómo ocurrió el hecho El caso se registró alrededor de las 9:06, cuando Pablo Buttini, oriundo de San Rafael, se trasladó a su estancia Don Santiago, ubicada en la localidad de Corral de Lorca, Bowen, como hacía cada fin de semana.

Según relató su hermano Ariel ante la policía, Buttini subió solo, temprano por la mañana, a la parte superior de un molino de unos 10 metros de altura para sostenerlo y evitar que giraran las aspas ante las fuertes ráfagas de viento. Sin embargo, en un momento el molino se movió y una cuerda que sostenía provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas desde gran altura.

A pesar de los intentos de asistencia de las personas presentes, cuando personal policial y de salud llegó al lugar constató la muerte del hombre de 51 años.

El caso continúa bajo investigación judicial, y el fiscal interviniente ordenó las medidas de rigor.