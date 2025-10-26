Tragedia en Misiones: cinco muertos y varios heridos tras un choque entre un colectivo y un auto

Una tragedia se registró en la madrugada de este domingo en Misiones sobre la ruta nacional 14 , producto de la colisión entre un colectivo de la empresa Sol de Norte que llevaba alrededor de 50 pasajeros desde Oberá y un automóvil. Según fuentes consultadas hasta el momento el número de víctimas fatales habría subido a 5. Además, se confirmó que 20 pasajeros fueron derivados al hospital de Oberá y 4 a Campo Viera, entre ellos menores con heridas leves. A su vez, adelantaron que hasta ahora serían 5 pacientes los que están en estado crítico.

Como viene informando El Territorio, el accidente vial ocurrió alrededor de las 4:30, en momentos en que una espesa niebla reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada. En esas circunstancias, un ómnibus doble piso de la empresa Sol del Norte, que transportaba cerca de 50 pasajeros en sentido Oberá–Campo Viera, impactó contra un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

A raíz del violento impacto, el colectivo continuó su marcha hasta el puente y cayó al cauce del arroyo Yazá , mientras que el vehículo menor quedó sobre la banquina a pocos metros del lugar del choque.

Entre los fallecidos, se registró como víctima fatal el conductor del Ford Focus, que quedó atrapado en el habitáculo del vehículo. También se confirmó la muerte de una joven que presuntamente viajaba en el colectivo, hallada sobre la cinta asfáltica sin vida.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Asimismo, intervienen equipos médicos del Ministerio de Salud Pública, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde permanece un grupo de personas atrapadas.

El tránsito sobre la ruta nacional 14 permanece totalmente interrumpido. Las pericias técnicas están a cargo de la Policía Científica, para establecer las causas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas al momento del impacto. El colectivo había partido desde Oberá hacia Dos de Mayo, continuando luego por la Ruta Nacional 12, teniendo como destino la ciudad de Puerto Iguazú.

Hasta el momento, no se cuenta con una lista oficial de pasajeros, ya que el servicio permite ascensos durante el recorrido.