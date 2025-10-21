Luján de Cuyo aprobó facilidades de pago de multas para jubilados y pensionados.

Por Sitio Andino Departamentales







El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo continúa fortaleciendo su política de acompañamiento y cuidado hacia los adultos mayores. Los concejales aprobaron una importante iniciativa presentada por Andrés Sconfienza, que busca brindar alivio económico a jubilados y pensionados del departamento mediante un nuevo régimen de facilidades para el pago de multa vial.

La medida permite que los Juzgados Viales de la Municipalidad extiendan el plazo para el pago voluntario de infracciones de tránsito de 3 a 15 días hábiles y establece la posibilidad de abonar las multas en diez (10) cuotas iguales y consecutivas, sin intereses.

Jubilados de Luján de Cuyo y un beneficio importante El beneficio está destinado a jubilados y/o pensionados mayores de 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), residentes en el departamento. El concejal Andrés Sconfienza, autor del proyecto, explicó junto a su par Guillermo Trentacoste que “en caso de que el solicitante sea de menor edad, podrá acceder al beneficio si acredita su condición de vulnerabilidad mediante el recibo de haberes jubilatorios o de pensión”. Asimismo, aclararon que la facilidad no podrá otorgarse a personas reincidentes y que el incumplimiento de tres cuotas consecutivas implicará la anulación automática del plan.

La ordenanza excluye expresamente las multas por alcoholemia y/o consumo de estupefacientes, reafirmando el compromiso del municipio con la seguridad vial y la responsabilidad ciudadana.

Con esta nueva disposición, Luján de Cuyo reafirma su liderazgo en políticas públicas inclusivas, ofreciendo herramientas concretas que acompañan a quienes dedicaron su vida al trabajo y hoy merecen un trato más justo y humano.