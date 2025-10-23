23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
POTENCIAL

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental: en qué consiste

El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó una ordenanza que incorpora obras, plazos y regulaciones para reordenar el distrito e impulsar el turismo.

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental para ordenar su crecimiento.

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental para ordenar su crecimiento.

 Por Cecilia Zabala

Ya está oficializada la ordenanza que el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó para darle un nuevo marco normativo al desarrollo urbano y turístico de Cacheuta, uno de los sitios turísticos más visitados del Gran Mendoza. En qué consiste este plan urbano turístico y ambiental.

La ordenanza —presentada por los concejales Rolando Baldasso y Cecilia Soulé— incorpora al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Luján de Cuyo el proyecto vial vinculado a la obra sobre la Ruta Provincial 82 y fija acciones concretas para ordenar el crecimiento del distrito, regularizar la situación de los vecinos y potenciar su perfil turístico.

Lee además
El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales
ingreso a las escuelas de la uncuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobo matematica
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

El objetivo central es avanzar en un plan maestro de ordenamiento territorial, ambiental y comercial, con criterios de sostenibilidad y participación comunitaria. El nuevo esquema se integra a las normas vigentes del departamento y al proyecto provincial para la mejora del corredor Cacheuta–RP82, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por Vialidad Provincial.

Tunel uno cacheuta, nuevo, cruce peatonal, ciclovia, turismo, montaña, derrumbe

Regularización de tierras y habilitaciones comerciales

La ordenanza que modifica la Ordenanza N° 13.495-2019, establece que, una vez que el Municipio disponga formalmente de los terrenos ferroviarios de la zona, se abrirá un plazo máximo de cuatro años para regularizar el dominio de los parcelamientos existentes. Ese proceso permitirá a los vecinos acceder al padrón definitivo y a los beneficios que otorga la titularidad de las propiedades.

En paralelo, se fija un plazo de hasta un año para que comercios y prestadores turísticos tramiten su habilitación comercial definitiva, una vez cumplidos los requisitos dominiales. Actualmente muchos locales operan bajo permisos precarios y el Municipio busca darles un marco legal claro, con controles de higiene y seguridad.

Circuito vial, centro urbano y obras

Uno de los puntos clave es la incorporación al Plan de Ordenamiento del proyecto elaborado para la RP82 – Tramo III, que contempla la reorganización de circulaciones, la trama vial interna y el reordenamiento del casco histórico de Cacheuta. Ese diseño —incluido en la licitación internacional aprobada por la Provincia— será de cumplimiento obligatorio como guía para el desarrollo urbano futuro.

El plan también dispone la creación de corredores peatonales, preservación de zonas paisajísticas y protección de áreas públicas, con el fin de ordenar el tránsito, mejorar la accesibilidad y acompañar el flujo de visitantes que recibe el distrito durante todo el año.

Patrimonio, ambiente y marca turística

La ordenanza instruye al Ejecutivo municipal a elaborar:

  • Un Plan de Ordenamiento Ambiental Sostenible y un Plan de Contingencias, para preservar el entorno natural y fortalecer la prevención ante emergencias.

  • Un programa de puesta en valor del patrimonio arquitectónico e histórico, con señalética y criterios estéticos que respeten la identidad local.

  • Acciones de promoción y capacitación turística, con el objetivo de consolidar la “Marca Cacheuta” y fortalecer la articulación público-privada.

Además, el Municipio gestionará ante el Gobierno provincial la normalización de servicios esenciales en la zona: salud, seguridad, conectividad y transporte.

Un distrito con potencial estratégico

Cacheuta se encuentra en el límite entre los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras, al oeste de la provincia. Se ubica a orillas del río Mendoza, a 1245 m sobre el nivel del mar. Su principal actividad es el turismo, por estar sobre una fuente de aguas termales.

Este paraje posee aguas termales que oscilan entre 28° C y 40°C en distintos manantiales. Actualmente, la oferta termal con sus instalaciones especiales permite disfrutar de los beneficios de estas aguas en las unidades especiales del Hotel Termas de Cacheuta con su spa, integrado a un Parque de Agua Termal que posee quinchos, churrasqueras, restaurantes, un almacén para provisiones y una base de turismo de aventura.

Termas de Cacheuta (4)

En este pueblo también se encuentra la vieja Estación de Cacheuta y su principal protagonista es el cruce del rio a través del pintoresco Puente Colgante. En sus inmediaciones se destacan los artesanos del lugar que ofrecen sus productos regionales a los turistas, como así también, una diversa oferta gastronómica o de alojamiento en cabañas.

Puente colgante en Cacheuta - 166441

En 2018 los distritos de Cacheuta y Potrerillos volvieron a unirse por un túnel sobre la RP 82 ingresando a la villa por la ruta del perilago. Este es un atractivo imperdible para quiénes nos visitan.

nieve, turismo, nevada, mendoza, frio , tunel cacheuta, potrerillos - 478665

Cacheuta es uno de los destinos turísticos más tradicionales de la provincia de Mendoza y forma parte del corredor precordillerano vinculado a la Ruta Provincial 82 y al camino hacia la alta montaña. Con esta ordenanza, el Concejo busca dar respaldo legal y planificación a largo plazo a un territorio que combina alto valor paisajístico, actividad comercial, historia local y atractivos naturales.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: cuánto ganaron los últimos apostadores y qué pasó con los pozos millonarios

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 23 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre

Fantasías sexuales: cómo explorarlas en la pareja y la necesidad de comunicarlas sin tabúes

Mendoza en alerta por el agua: cómo hacer un uso responsable y evitar las multas

LO QUE SE LEE AHORA
El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Por Pablo Segura