23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de octubre.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 23 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de octubre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles Tomás Godoy Cruz, Lucio Mansilla, Bandera de Los Andes, Mitre y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la intersección de calles Ferrari y Tabanera y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • – En calle Lavalle, entre callejones N°5 y N°8, y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En calle San Martín Norte, entre calles N°150 y Los Pinos. En calle San Martín, entre Los Álamos y calle N°619. En calle Los Salamanquinos, entre San Martín y calle N°4, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Iriarte, entre Restaurant Pimienta y Sal y Bodega Coletto; El Zampal. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • – En calle N°2, hacia el sur de El Retiro. En el barrio El Cepillo; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Don Bosco, Belgrano y Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Moreno y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle El Zanjón, entre Las Arabias y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la Ruta Nacional N°144, hacia el sur de Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 11.00 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre

Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 16 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de octubre

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

LO QUE SE LEE AHORA
El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Por Pablo Segura