22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Deseo e intimidad

Fantasías sexuales: cómo explorarlas en la pareja y la necesidad de comunicarlas sin tabúes

Explorar las fantasías sexuales en pareja fortalece la confianza y el deseo. La cultura y los cambios sociales influyen en cómo vivimos nuestra sexualidad.

Por Dr. Miguel Palmieri

La sexualidad en la pareja combina deseo, imaginación y cultura, y las fantasías sexuales ocupan un lugar central en la experiencia erótica. Estas representaciones mentales aumentan la excitación y ayudan a fortalecer la conexión íntima, formando parte de un proceso natural y saludable.

Fantasías y cultura: cómo influye el contexto

Las fantasías sexuales no surgen en el vacío; el contexto cultural moldea su contenido y su intensidad. En sociedades con alta represión, las fantasías tienden a ser más transgresoras, mientras que en ambientes más abiertos suelen ser más variadas y explícitas. Los cambios generacionales también son determinantes: lo que fue un acto prohibido hace décadas, hoy puede ser cotidiano. Desde la minifalda de la abuela hasta la aparición de figuras públicas en televisión, la fantasía evoluciona con los tiempos.

Además, la fantasía se nutre de lo observado y lo vivido, pero no necesariamente se traduce en acción. Es importante diferenciar entre imaginar y ejecutar, ya que la fantasía no es un guion que obliga a la acción, sino un espacio seguro de deseo y juego mental. Incluso dentro de la misma pareja, algunas fantasías pueden ser compartidas, mientras que otras permanecen en la intimidad personal sin afectar la relación.

Pareja y fantasía: comunicación y progresión

En la pareja, la clave para explorar la sexualidad está en la comunicación y en la progresión gradual de las experiencias. Plantear de forma directa fantasías muy intensas puede generar rechazo o incomodidad; lo ideal es iniciar con ideas “verdes”, ligeras y no amenazantes, antes de avanzar hacia fantasías más osadas o complejas. El juego de roles, pequeñas sorpresas y la experimentación progresiva permiten que ambos miembros se sientan cómodos y respetados, fortaleciendo la confianza y el erotismo compartido.

tecnicas-seduccion-en-pareja-pareja-sexualidad-phronesis-el-arte-de-saber-vivir.jpg
Es fundamental tener en cuenta las experiencias previas de cada persona. Una fantasía que involucra figuras externas o situaciones pasadas puede activar recuerdos dolorosos o traumas. Por eso, explorar la sexualidad en pareja requiere sensibilidad, empatía y un marco de seguridad emocional. Reconocer que la fantasía forma parte de la intimidad, y no necesariamente de la conducta, ayuda a mantener un equilibrio sano y placentero.

Niveles de fantasía y límites saludables

Existen diferentes niveles de fantasía, desde las verdes, ligeras y compartibles, hasta las rojas, más intensas o transgresoras. Cuando una fantasía provoca culpa o vergüenza, es recomendable buscar ayuda profesional, ya que podría reflejar una parafilia o un trastorno emocional que requiere atención especializada. Sin embargo, la gran mayoría de las fantasías son normales y enriquecen la vida sexual, siempre que se exploren con respeto, juego y consentimiento mutuo.

Pareja Sexo 1920 4 - 316241
Explorar estas experiencias con la pareja no significa imponer deseos, sino descubrir juntos un “jardín secreto” donde cada uno puede reconocer lo que le excita sin dañar al otro. El respeto, la comunicación y la curiosidad son los pilares para que la sexualidad compartida se vuelva un espacio seguro y excitante, fortaleciendo la intimidad y el vínculo emocional.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

